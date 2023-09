Benedict Hollerbach hat durchaus turbulente Wochen hinter sich. Zunächst die Aufregung um seine in der Tat fragwürdigen Aktivitäten in den sozialen Netzwerken, dann endlich der Vollzug seines Wechsels vom SV Wehen Wiesbaden zum 1. FC Union Berlin, schließlich die nüchterne Erkenntnis, dass bei den Eisernen durch weitere Sommerzugänge die Konkurrenz in der Offensive inzwischen doch gewaltig ist. Und jetzt auch noch die Enttäuschung, von Trainer Urs Fischer nicht in den Champions-League-Kader berufen worden zu sein.

Hollerbach will die Atmosphäre des Bernabéu spüren

Rückschläge sind das, die der 22-Jährige erst mal zu verarbeiten hat. „Ich komme in die Mannschaft mit dem Anspruch, mich zu etablieren, als Stürmer viele Tore zu machen und Verantwortung zu übernehmen. Von daher bin ich enttäuscht über die Nicht-Nominierung für die Champions League“, sagte Hollerbach in einer Medienrunde am Dienstag und zeigte dabei auch Verständnis, „die Kadersituation gibt es nicht her. Das gilt es für mich anzunehmen.“

Besonders gleich der erste Auftritt bei der Köpenicker Premiere in der europäischen Königsklasse bei Real Madrid am 20. September hätte den Stürmer gereizt. „Bernabéu wäre auch eine schöne Reise, um die Atmosphäre zu spüren“, sagte Hollerbach. Im Gegensatz zu dem ausgeschöpften Gästekontingent von 3840 Union-Fans, die ihr Team nach Madrid begleiten, weiß Hollerbach noch nicht, ob er mit der Mannschaft mitreisen wird.

Debüt gegen RB Leipzig

Auch in der Bundesliga muss sich Hollerbach, der in der vergangenen Saison mit Wehen Wiesbaden den Aufstieg in die Zweite Liga geschafft hatte, hinten anstellen. „Der Kader ist sehr üppig besetzt – auch von den Namen. Als neuer Spieler ist es sehr schwer, Akzeptanz zu erhalten, das kann man nur über Spielzeiten erlangen“, sagte der gebürtige Starnberger, der sein Debüt in der Bundesliga bei der 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig gab. Natürlich hatte er sich seinen Einstand anders vorgestellt, aber selbst die über eine halbe Stunde Spielzeit sei für ihn ein wichtiger Schritt gewesen, „um mich dem Niveau anzupassen.“

Hollerbach hofft auf weitere Einsätze in der Liga oder im Pokal. „Man muss sehen, dass ich eine faire Chance bekomme. Ohne Spielzeit kann ich nicht mein Potenzial zeigen“, sagte der Offensivspieler, der fast seine gesamte Junioren-Zeit bei 1860 und Bayern München verbracht hat, „es kann sein, dass ich nicht so gebraucht werde. Dann muss man sehen. Aber jetzt ist es noch zu früh, über eine Leihe zu reden.“