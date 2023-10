1. FC Union Berlin: Alex Kral verpasst EM-Qualifikationsspiele mit Tschechien

Tschechiens Nationaltrainer Jaroslav Silhavy muss bei den anstehenden EM-Qualifikationsspielen auf Mittelfeldspieler Alex Kral verzichten. Nach eingehenden Untersuchungen meldete sein Klub, der 1. FC Union Berlin, einen „vorläufigen Ausfall“ des 25-Jährigen. Um welche Art von Verletzung es sich konkret handelt, wurde indes nicht bekannt. Der Profi werde „in Berlin an seiner baldigen Rückkehr arbeiten“, hieß es. Womöglich macht das schon seit geraumer Zeit lädierte Sprunggelenkt weiterhin Probleme.

Kral hatte am vergangenen Sonnabend beim 2:4 in Dortmund noch in der Startelf der Eisernen gestanden, musste von Trainer Urs Fischer allerdings schon in der 22. Minute aus dem Spiel genommen werden. Kurz zuvor hatte er per Kopf noch zum vermeintlichen 2:1-Führungstreffer für die Unioner getroffen, stand dabei aber, wie die Zeitlupenbilder zeigten, knapp im Abseits, sodass der Treffer annulliert werden musste.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Spitzenspiel in Albanien

Tschechien tritt am Donnerstag beim Spitzenreiter der Gruppe E, Albanien, in Tirana an und könnte mit einem Sieg selbst auf den ersten Platz klettern. Drei Tage später empfangen die Tschechen die Färöer in Pilsen.