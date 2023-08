Kevin Behrens: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir im Herren-Bereich mal drei Tore in einem Spiel gelungen sind, da müsste ich erstmal recherchieren. Meine Herangehensweise ist die, dass ich hier versuche, weiterhin Gas zu geben und meinen Spaß zu haben. Ich war schon in der Jugend ziemlich kopfballstark, hatte auch nie Angst, zum Ball zu gehen. Das hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt und heute kamen die Flanken auch genau auf den Kopf.

Christopher Trimmel: Das Spiel hätte sich drehen können, wenn die beiden Elfmeter reingegangen wären. So schlecht waren die auch nicht geschossen, da muss man auch erstmal in die Ecken springen. Wir merken im Training unter der Woche, dass die Qualität innerhalb der Mannschaft gestiegen ist und der Konkurrenzkampf auf fast jeder Position da ist. Josip (Juranovic; Anm. d. Red.) und ich schenken uns nichts, geben Gas und haben beide den Anspruch zu spielen.

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Es war ein kurioses Spiel. Wir sind gut gestartet, die Mannschaft hat zu Anfang toll gespielt. Die Flanken sind genau gekommen und auch die Besetzung im Strafraum war da. Wir wurden danach etwas nachlässig und haben passiv gespielt. Die Momente waren heute auf unserer Seite, nach 90 Minuten ist es sicherlich kein unverdienter Sieg, der aber um ein Tor zu hoch ausgefallen ist.

Bo Svensson (auf der Pressekonferenz): Herzlichen Glückwunsch an Urs und an Union Berlin zum Sieg. Wir waren am Anfang gar nicht präsent, so kann man hier nicht verteidigen. Es war bekannt, dass Union so spielt, gute Flanken schlägt und dann steht Kevin Behrens zweimal komplett blank vor dem Tor. Die erste Halbzeit hat mir insgesamt gar nicht gefallen, die zweite war ganz okay. Wir machen dann den Anschlusstreffer, halten Union von unserem Tor fern und kriegen dann das dritte Gegentor, als unsere Abwehrkette keine gute Figur macht. Dass wir zwei Elfmeter verschießen, ist natürlich kurios.