1. FC Union Berlin: Aus Rücken- ist längst Gegenwind geworden

Die quälende Pleitenserie nimmt beim 1. FC Union Berlin einfach kein Ende. Doch ans Aufgeben denken sie in Köpenick noch lange nicht.

Es geht nur gemeinsam aus der Krise: So oder so ähnlich kommuniziert das ein Fan des 1. FC Union Berlin nach der Pleite gegen Neapel an Kapitän Christopher Trimmel (l.). City-Press GmbH