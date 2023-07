Der 1. FC Union Berlin hat sein erstes Testspiel der diesjährigen Sommer-Vorbereitung mit 2:0 (2:0) bei Regionalligist FSV Luckenwalde gewonnen. Die Tore für die Köpenicker, die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in eine Partie als Champions-League-Teilnehmer gingen, erzielten vor 3.044 Zuschauern im Werner-Seelenbinder-Stadion Jordan Siebatcheu (3.) und Janik Haberer (6.).

Beim lockeren Aufgalopp brauchte Siebatcheu exakt 128 Sekunden, um das erste Tor zu erzielen. Von der linken Seite legte er den Ball überlegt in die lange Ecke. Luckenwalde, das in den ersten zehn Minuten kaum Gegenwehr zeigte, musste kurz darauf den zweiten Gegentreffer durch Haberer hinnehmen.

Aaronson und Fofana noch nicht mit von der Partie

Danach wurde das Spiel ein wenig offener. Die Gäste, noch ohne die jüngsten Zugänge Brenden Aaronson und David Fofana angetreten, legten sich die Kugel in Person von Kapitän Christopher Trimmel fast ins eigene Netz (12.). Maric prüfte dann mit dem ersten Abschluss der Brandenburger Jakob Busk, der in den ersten 45 Minuten zwischen den Pfosten stand (23.).



Wermutstropfen: Oluwaseun Ogbemudia musste noch vor dem Seitenwechsel ausgewechselt werden. Der 16-jährige Nachwuchs-Verteidiger des 1. FC Union Berlin, der erstmals bei den Profis spielte, hatte sich ohne Fremdeinwirkung des Gegners im Rasen vertreten. Entwarnung gab es allerdings nach Abpfiff: Der Grund für die frühzeitige Auswechslung war nur ein Krampf.

Feines Solo von Pantovic

Mikkel Kaufmann, der neben Siebatcheu stürmte, und Alex Král, der als alleiniger Sechser agierte, feierten jeweils ein eher unauffälliges Debüt. Wie alle anderen Akteure auch wurden sie zur Pause von Trainer Urs Fischer vom Feld genommen.

Mikkel Kaufmann bleibt bei seinem Debüt im Trikot der Eisernen ohne Torerfolg. Koch/dpa

Nach dem Seitenwechsel vergab zunächst Milos Pantovic nach feinem Sololauf von Tim Skarke das mögliche 3:0 (49.), danach plätscherte die Partie fast ohne Höhepunkte der Schlussphase entgegen. Lediglich Pantovic hatte noch eine Gelegenheit, die er leichtfertig vor Luckenwaldes Torhüter Arne Sommer vergab (65.). Morten Thorsby kam einem Torerfolg mit seinem Kopfball letztlich noch am nächsten, der Versuch des Norwegers rutschte aber am langen Pfosten vorbei.

Am Sonnabend geht es für den 1. FC Union Berlin, der in Luckenwalde sein neues Ausweichtrikot präsentierte, mit dem zweiten Test weiter. Dann gastiert der Bundesligist in Ungarn bei Zalaegerszegi TE FC.



1. FC Union Berlin: Busk (46. Stein) – Ogbemudia (41. Jaeckel), Knoche (46. Doekhi), Leite (46. Heintz) – Trimmel (46. Skarke), Král (46. Khedira), Dehl (46. Roussillon), Kemlein (46. Pantovic), Haberer (46. Thorsby) – Kaufmann (46. Jahaj), Siebatcheu (46. Behrens).