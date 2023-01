Trainingslager-Tagebuch: Weiche Betten, (eisen-)harte Fans

Die Eisernen bestreiten ihr Wintertrainingslager in Campoamor. Unser Reporter trifft in Spanien den Bierkapitän und Papageien … Trainingslager-Tagebuch, Tag 2.

Der erste Morgen in Campoamor! Nach der anstrengenden Reise bin ich abends zwar wie ein Baby eingeschlafen, morgens dafür umso früher wieder aufgewacht. Vorfreude? Spannung? Vermutlich. Sicherlich aber auch die weiche Matratze, in der meine 85 Kilo doch recht mühelos und ohne großen Widerstand versinken.

Einen richtig ausgeruhten Ausdruck machen dagegen die Union-Profis, als sie um kurz vor 10 Uhr das erste Mal den Platz betreten, um ausgiebig zu trainieren. Der gesamte Tross ist am Vortag mit dem Flieger über Murcia angereist. Dazu gehören bei einem Verein in der Bundesliga natürlich nicht nur Spieler und Trainer, sondern auch Physiotherapeuten, Mannschaftsärzte, Videoanalysten, Mitarbeiter der Medienabteilung. Sie alle tummeln sich um die Spieler, natürlich soll es denen an nichts fehlen.

Trainer Urs Fischer schlägt die Hände über dem Kopf zusammen

Trainer Urs Fischer gibt immer mal wieder lautstark Kommandos, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen als eine Aktion misslingt oder freut sich, wenn eine Übung so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Das Treiben auf dem Platz geht seinen Gang, was außerhalb des Rasens passiert, ist aber eigentlich viel interessanter, vor allem bemerkenswerter.

Mehrere Dutzend Union-Fans haben sich auf den weiten Weg an die Costa Blanca gemacht, nur um ihre Stars beim Training bestaunen zu können. Alles andere als selbstverständlich, ist der Aufenthalt hier doch nicht nur mit Kosten und Mühen, sondern auch eingereichtem Urlaub beim Arbeitgeber verbunden. Nach und nach trudeln sie am Platz ein, begrüßen sich mit einem kräftigen „Eisern“, fachsimpeln und unterhalten sich über die Anreise am Vortag. Während Sheraldo Becker, Rani Khedira und Co. ins Schwitzen kommen, werden draußen die ersten Kaltgetränke geköpft. So kann man ins neue Jahr starten …

Was ist schon Kapitän Christopher Trimmel gegen den jungen Mann, der sich stilecht in rot-weißen Adiletten um kurz vor 11 das erste Dosenbier genehmigt? Vor allem, weil er auch eine Binde trägt: Bierkapitän steht drauf. Klare Ansage!

Zur zweiten Trainingseinheit des Tages geht’s um 15.30 Uhr auf den Nebenplatz, malerisch, wie das gesamte Areal hier. Auf dem Weg holen sich ein paar Kinder Autogramme, die Spieler scherzen. Hier haben offenbar alle große Lust auf die nächsten Tage: Fußballer wie (Trainings-)Kiebitze.

Apropos Kiebitze: Kollege Stefan Bröhl beschäftigt sich zwischen den Trainingseinheiten und dem Schreiben von Artikeln leidenschaftlich mit Vogel-Fotografie. Die Papageien, die hier in den Bäumen frohlocken, sieht man in Köpenick ja schließlich nicht allzu häufig.