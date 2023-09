1. FC Union Berlin: Champions-League-Gegner Real siegt gegen San Sebastián

Real Madrid hat drei Tage vor dem Champions-League-Duell mit dem 1. FC Union Berlin (Mittwoch, 18.45 Uhr, DAZN) das Ligaheimspiel gegen Real San Sebastián für sich entschieden. Die Königlichen siegten im Estadio Bernabéu mit 2:1, nachdem sie früh durch Ander Barrenexta in Rückstand geraten waren und lange Zeit doch erhebliche Probleme mit den Gästen aus dem Baskenland hatten (5.). Federico Valverde erzielte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich, Joselu gelang in der 60. Minute das 2:1. Wobei bei beiden Toren Linksverteidiger Fran García als Vorlagengeber in Erscheinung trat.

Es war der fünfte Sieg im fünften Saisonspiel für Real in der Primera División, was Tabellenplatz eins zur Folge hat. Auf Rang zwei steht der FC Barcelona, der auf 13 Punkte kommt. So richtig überzeugen konnten beide Großklubs bis dato aber noch nicht.

Kroos hat Probleme mit Kubo

Der spanische Rekordmeister, der in diesen Tagen den langfristigen Ausfall der Stammkräfte Thibaut Courtois, Éder Gabriel Militão (beide Kreuzbandriss) und Vinicius Junior (Verletzung des Beinbeugermuskels) kompensieren muss, agierte in einem 4-4-2-System. Mit Antonio Rüdiger als Innenverteidiger, Toni Kroos auf halblinker Position in einer Mittelfeldraute und mit Jude Bellingham auf der Zehnerposition. Dabei hatte Kroos, aber auch der bereits erwähnte Fran García erhebliche Probleme mit San Sebastiáns Flügelstürmer Takefusa Kubo. Der Japaner war omnipräsent, bereitete mit einem blitzgescheiten Pass auch den Treffer von Barrenexta vor.

Nach dem Treffer zum 2:1 machten die Madrilenen schließlich nicht mehr, als sie machen mussten. Und Coach Carlo Ancelotti ging dazu über, die Kräfte für die Auseinandersetzung mit den Eisernen zu schonen. Der Italiener schöpfte sein Wechselkontingent aus, nahm der Reihe nach Aurélien Tchouaméni, Joselu, Fran García, Rodrygo und Valverde vom Feld. Bellingham hatte wenige Minuten vor Spielende noch eine gute Chance zum 3:1, scheiterte mit seinem Kopfball aber an Keeper Alex Remiro.