1. FC Union Berlin: Christopher Trimmel muss spielen – immer

Das hier ist ein Plädoyer für Christopher Trimmel. Auf dass der Österreicher in den kommenden Wochen beim 1. FC Union Berlin nicht nur hin und wieder von Beginn an ran darf, sondern immer.



Gleich mal am kommenden Sonnabend beim Liga-Gastspiel in Dortmund (15.30 Uhr/Sky), wenn es für die Eisernen gilt, der Negativserie ein Ende zu bereiten. Zumindest ein Punktgewinn sollte es in der Auseinandersetzung mit den Borussen sein, damit man in Köpenick während der anstehenden Länderspielpause nicht nur mit Selbstzweifeln beschäftigt ist.

Bittere Abende in Madrid und Berlin

Aber auch in der Champions League bei den beiden Spielen gegen die SCC Neapel, am 24. Oktober und 8. November, sollte der 36-Jährige gesetzt sein. Und gebt ihm – verdammt noch mal – auch die Gelegenheit, einmal in seinem Leben gegen Real Madrid zu spielen, am 12. Dezember im Berliner Olympiastadion bietet sich dahingehend eine zweite, nachdem beim Hinspiel einmal mehr Josip Juranovic auf dem rechten Flügel den Vorzug erhalten hatte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nur Zuschauer war Trimmel vor etwas mehr als zwei Wochen im Estadio Santiago Bernabéu, obwohl er im Ausgang der vergangenen Saison doch maßgeblich daran beteiligt war, dass sich die Unioner erstmals für die Königsklasse des europäischen Klubfußballs qualifizieren konnten. Die Bilder von der Jubelfeier nach dem 1:0 gegen Werder Bremen, als er mit einem selbstgebastelten Henkelpott durch das Stadion an der Alten Försterei tanzte, sind unvergessen. Er als Leitfigur vorneweg, strahlend vor Glück. Und dann diese Enttäuschung. Ja, dieser Abend in Madrid muss ein sehr bitterer für ihn gewesen sein. Genauso wie der beim Heimspieldebüt der Unioner in der Champions League gegen Sporting Braga am vergangenen Mittwoch, als er im Olympiastadion ebenfalls nicht zum Einsatz kam. Geklagt hat er natürlich nicht, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Aber anzusehen war es ihm.

Wobei diese Einmischung pro Trimmel nicht darauf fußt, dass da einer allein aufgrund seiner Verdienste um den Verein eine Sonderbehandlung verdient habe. Trimmel ist so etwas wie der gute Geist bei den Eisernen. Einer, der mitgewachsen ist, wichtig geworden ist, aber sich nie wichtig genommen hat. Einer, der nach innen und außen wirkt, als Integrations- und Symbolfigur.

Parallelen zu Thomas Müller

Seit fast zehn Jahren bringt er sich für den Klub ein, seit über fünf Jahren auch als Spielführer, was ja nicht von ungefähr kommen kann. Er hat miterlebt, wie der Klub in der Spielzeit 2017/18 plötzlich dem Abstieg in die Dritte Liga näher war als dem Aufstieg in die Bundesliga und am Ende gerade mal 39 Punkte zu Buche standen. Und er war mit dabei, als man im Frühjahr 2019 infolge einer Schwächephase unter Coach Urs Fischer Gefahr lief, nicht nur den direkten Aufstieg, sondern auch noch die Qualifikation für die Relegation zur Bundesliga zu verspielen. Wenn einer also bei Union ein Gespür dafür hat, was die Mannschaft aus einer misslichen Lage befreien kann, dann er.

Klar, wer sich an den Statistikwerten für die aktuelle Saison, im Besonderen an Werten wie dem Topspeed (31,9 Stundenkilometer) oder der Quote bei den gewonnenen Zweikämpfen (42 Prozent) orientiert, sieht Trimmel im Vergleich mit Juranovic eher als Einwechsel- denn als Stammspieler. Andererseits kommt einem tatsächlich nur ein Spiel in den Sinn, bei dem Trimmel komplett überfordert war, nämlich das Nations-League-Spiel vor einem Jahr zwischen Österreich und Frankreich, als er es mit Kylian Mbappé zu tun hatte. Und schließlich lässt sich über Zahlen im Fußball nicht immer belegen, welchen Wert ein Spieler tatsächlich für eine Mannschaft hat.



Was für Thomas Müller und den FC Bayern München gilt, gilt also auch für Christopher Trimmel und den 1. FC Union Berlin: Er ist (immer noch) unverzichtbar, auch wenn er das selbst niemals propagieren würde.