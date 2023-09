Urs Fischer, Trainer des 1. FC Union Berlin, hat sich festgelegt und für die anstehenden Spiele in der Gruppenphase der Champions League einen Kader nominiert. Unter Berücksichtigung der von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) gemachten Auflagen umfasst die Liste 24 Spieler, von A wie Aaronson bis T wie Tousart. Nur 24 statt der 25 maximal möglichen Spieler, da vier Profis nach den Regeln der Uefa vom Verein im Alter zwischen 15 und 21 ausgebildet sein müssten. Bei Union sind dies nur Yannic Stein, Laurenz Dehl und Aljoscha Kemlein.

Vor dem Achtelfinale könnte der Schweizer Fußballlehrer drei neue Profis registrieren lassen, dafür müssten sich die Eisernen in der Gruppe C mit Real Madrid, SSC Neapel und dem Sporting Clube de Braga aber Platz eins oder zwei sichern. Zum Auftakt der Gruppenphase ist Union am 20. September bei Real Madrid zu Gast.

Härtefälle gibt es bei Union hinsichtlich der Nominierung letztlich nur in der Offensive. Die Leidtragenden heißen dabei Mikkel Kaufmann und Benedict Hollerbach. Andras Schäfer wiederum kam aufgrund seiner langwierigen Verletzung für eine Meldung nicht infrage.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Kader für die Champions-League-Gruppenphase:



Tor: Frederik Rönnow, Alexander Schwolow, Yannic Stein



Abwehr: Leonardo Bonucci, Danilho Doekhi, Robin Gosens, Paul Jaeckel, Josip Juranović, Robin Knoche, Diogo Leite, Jérôme Roussillon, Christopher Trimmel



Mittelfeld: Brenden Aaronson, Laurenz Dehl, Janik Haberer, Aljoscha Kemlein, Rani Khedira, Alex Král, Aïssa Laïdouni, Lucas Tousart



Angriff: Sheraldo Becker, Kevin Behrens, David Fofana, Kevin Volland