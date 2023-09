Beinahe hätte der 1. FC Union Berlin bei seinem Champions-League-Debüt einen Punkt aus dem Estadio Santiago Bernabéu mitgenommen. Doch dann hatte Real Madrids Mittelfeld-Youngster Jude Bellingham seinen großen Moment. Die Eisernen in der Einzelkritik.

Herausragend



Frederik Rönnow: Musste nach nicht einmal drei Minuten das erste Mal zupacken, hielt den Kopfball von Ex-Bundesliga-Stürmer Joselu aus Nahdistanz ganz sicher. Auch in der 54. Minute war er gegen Joselu stark zur Stelle und den Distanzschuss von Luka Modric hechtete der Däne über die Latte (69.). Ein kleiner Wackler nach einem Eckball (75.) konnte seine Leistung nicht schmälern. Beim Gegentor machtlos.



Leonardo Bonucci (bis 80.): Es gibt wahrlich einfachere Aufgaben, als Robin Knoche zu ersetzen. Weil der Abwehrchef verletzt fehlte, kam der Italiener zu seinem Debüt für die Eisernen. Und das machte er überragend: Sofort Chef im Defensivblock, strahlte mit all seiner Erfahrung eine enorme Ruhe aus. Bis zu seiner Auswechslung der Turm in der Köpenicker Abwehrschlacht.

Gut zu Fuß



Alex Král: Der Tscheche hatte vor der Abwehr die schwierige Aufgabe zu lösen, die Kreise von Jude Bellingham einzuengen. Ein-, zweimal kam er gegen den Ex-Dortmunder zu spät oder wusste sich nur mit einem Foul zu helfen. Das blieb aber die Ausnahme.



Danilho Doekhi: Im ungleichen Duell gegen den quirligen, leichtfüßigen Rodrygo war der Niederländer meist Herr der Lage. Ein konzentrierter Vortrag des Kopfball-Ungeheuers, der offensiv bei einer der wenigen Standardsituationen leider nicht an den Ball kam.



Diogo Leite: Sonst immer mal wieder für einen Patzer gut, war der Portugiese diesmal sehr solide. Klärte in letzter Sekunde vor Bellingham, sonst wäre es äußerst gefährlich geworden (40.). Ließ sich aber auch von Rodrygo übertölpeln, der fast schon früher das 1:0 erzielt hätte (51.).

Mit Eifer dabei



Kevin Behrens (bis 66.): Im Spiel seines Lebens kam der wuchtige Angreifer schon in der Anfangsphase zu zwei Abschlüssen (3., 12.). Ansonsten rieb er sich in intensiven Zweikämpfen mit dem gebürtigen Berliner Antonio Rüdiger auf. Dabei war Behrens meist zweiter Sieger. Nach 66 Minuten erschöpft ausgewechselt.



Aissa Laidouni (bis 66.): Über weite Strecken auffälligster Spieler der Gäste. Nach sieben Minuten war seine starke Einzelaktion gegen Vazquez gleich eine Ansage an seine Mitspieler, dass man sich im Bernabéu nicht verstecken muss. Ein paar Ungenauigkeiten im Passspiel verhinderten eine bessere Bewertung.



Lucas Tousart (bis 83.): Bei seinem Startelf-Debüt für die Köpenicker sah der Franzose schon nach 50 Sekunden die Gelbe Karte. Eine überharte Entscheidung, die ihn nicht davon abhielt auch in der Folge keinen Zweikampf zu scheuen. Dennoch hat er nach langer Verletzungspause logischerweise noch enormes Steigerungspotenzial.

Luft nach oben



Josip Juranovic: Hatte seine Seite gegen David Alaba sehr gut im Griff. Leistete sich aber auch ein paar Stockfehler, verursachte damit beispielsweise völlig unnötig einen Eckstoß für die Gastgeber (26.).



Robin Gosens: Seine beste Offensivaktion hatte der Nationalspieler beim Schuss ans Außennetz (49.). Ansonsten gab es über seine Seite kaum Entlastung nach vorne.



Sheraldo Becker (bis 80.): Es war nicht das Spiel des pfeilschnellen Angreifers. Kam kaum einmal zu einem seiner gefürchteten Tempoläufe, die Real hätten in Verlegenheit bringen können. Undankbare Aufgabe mit sehr viel defensiver, aber nur wenig offensiver Laufleistung.



Brenden Aaronson (ab 66.): Licht und Schatten wechselten sich beim US-Amerikaner ab. Einmal klaute er Vazquez clever den Ball, dann gab er ihn leichtfertig wieder her. Er muss robuster werden.



Kevin Volland (ab 66.): In der Bundesliga nach seiner Roten Karte aus dem Leipzig-Spiel noch ein paar Wochen zum Zuschauen verdammt, durfte er sich in der letzten halben Stunde zeigen. Bei ein paar Versuchen eines Entlastungsangriffes ließ er sich zu leicht vom Ball trennen.

Unterdurchschnittlich



Kein Unioner.



Zu spät gekommen



David Fofana, Paul Jaeckel (beide ab 80.) und Aljoscha Kemlein (ab 83.).