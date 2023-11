1. FC Union Berlin: Der eiserne Nachwuchs verliert in Neapel 0:1

Der Nachwuchs des 1. FC Union Berlin hat im vierten Spiel der Gruppenphase in der Uefa Youth League seine dritte Niederlage hinnehmen müssen. Am Mittwochvormittag war das Team von Marco Grote der U19 der SSC Neapel mit 0:1 unterlegen, nachdem man 14 Tage zuvor im Stadion An der Alten Försterei gegen die Neapolitaner noch einen 4:1-Erfolg hatte feiern können. Die eisernen Nachwuchsfußballer belegen allerdings vor den punktgleichen Italienern immer noch Platz drei.

Der entscheidende Treffer gelang Francesco Lorusso in der Arena Giuseppe Piccolo bereits in der 13. Minute per Handelfmeter. Auch die Mitwirkung von Aljoscha Kemlein, der für gewöhnlich ja mit den Profis unterwegs ist, machte sich diesmal nicht bezahlt. Durch die Niederlage ist ein Fortkommen ins Achtelfinale für die Unioner bei den noch ausstehenden Spielen gegen Sporting Braga und Real Madrid fast schon ein Ding der Unmöglichkeit.