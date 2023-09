1. FC Union Berlin: Der Tag, an dem Frederik Rönnow über sich hinauswachsen muss

Es ist das größte Spiel in der jüngeren Geschichte des 1. FC Union Berlin. Wobei aufgrund der Klasse des Gegners natürlich die Gefahr besteht, dass dieser Freudentag aus sportlicher Sicht kein gutes Ende nimmt. Stellt sich im Umkehrschluss die Frage, was es braucht, damit die Eisernen am Mittwochabend bei ihrem ersten Auftritt in der Champions League, dem Gastspiel bei Real Madrid, nicht nur nicht untergehen, sondern vielleicht sogar einen Überraschungserfolg erzielen.

Elfmal zu null gespielt

Klar, Schlachtenglück, wie Trainerlegende Ottmar Hitzfeld sagen würde, dazu einen griffigen Matchplan, zehn Feldspieler mit Mumm und guter Tagesform, schließlich einen Torhüter, der zu einer Weltklasseleistung fähig ist.

So einen Torhüter haben die Eisernen. In Gestalt von Frederik Rönnow, der sich seit seiner Ankunft in Köpenick, im Sommer 2021 war’s, unter der Anleitung von Torwarttrainer Michael Gspurning stetig gesteigert, damit einhergehend an Sicherheit und Selbstverständnis im Handeln gewonnen hat. Elfmal spielte der im öffentlichen Auftritt stets kontrollierte Keeper in der vergangenen Saison zu null, hatte maßgeblich Anteil daran, dass Union mit 38 Gegentoren zusammen mit dem FC Bayern die beste Abwehr der Bundesliga stellte. So kam es nicht von ungefähr, dass die Fans des Vereins den 31-Jährigen zum Unioner des Jahres wählten.

Auch in dieser Saison hat der zweifache Familienvater, der nach seinem Wechsel im Sommer 2018 von Bröndby IF in die Bundesliga bei Eintracht Frankfurt und Schalke 04 nicht nur freudvolle Tage hatte, schon Herausragendes geleistet. Beim 4:1 zum Ligaauftakt gegen den FSV Mainz parierte er gleich zwei Elfmeter, beim 4:1 in Darmstadt war er zur Stelle, als die Mannschaft nach dem Platzverweis von Brenden Aaronson in Unterzahl sich erst mal neu sortieren musste.

Und jetzt die Spiele in der Champions League, die Rönnow für sich nutzen könnte, um in der Nationalmannschaft Stammkeeper Kasper Schmeichel (36) den Rang abzulaufen. Um im kommenden Jahr bei der EM in seiner Wahlheimat Dänemarks Nummer eins zu sein.