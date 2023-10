1. FC Union Berlin: Die Alte Försterei soll zu einem modernen Zentrum werden

Es war ein Kontrastprogramm der angenehmen Art, zu dem der 1. FC Union Berlin am Sonntagmittag ins Stadion An der Alten Försterei geladen hatte. Keine 19 Stunden nach der turbulenten Niederlage bei Borussia Dortmund wurden dort ausnahmsweise Reden geschwungen, statt Tore bejubelt. Die Köpenicker hatten zur jährlichen Mitgliederversammlung geladen, wo diesmal auch, aber nicht nur, die sehr positiven Zahlen zu der fußballerisch ohnehin außergewöhnlichen Vorsaison präsentiert wurden. So rückte bei Union die mit zuletzt sieben Niederlagen in Serie sportlich wohl komplizierteste Phase seit dem Bundesligaaufstieg zwischenzeitlich in den Hintergrund. Stattdessen ging es um Visionen – für den Verein als Ganzes, für seine finanzielle Entwicklung, vor allem aber für das neue und größere Zuhause des 1. FC Union Berlin und seiner Fans.

Größenordnungen des 1. FC Union Berlin haben sich rasant verändert

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Größenordnungen, in denen sich die Fußballer aus Köpenick bewegen, in den vergangenen Jahren rasant verändert haben. Die Beispiele, anhand derer Unions zuletzt steiler Aufstieg sichtbar wird, sind zahlreich. Das wohl wichtigste aber legte der Klub am Sonntag vor 821 anwesenden Mitgliedern wie üblich in Form seiner Bilanzen vor. Die zeigen: Unions sportliche Entwicklung ist auch finanziell messbar, und der weitere Weg des Klubs ist durch seine Investitionen bereits klar vorgezeichnet.

Um 52 Millionen Euro hat der 1. FC Union Berlin seine Gesamteinnahmen in der vergangenen Saison gesteigert. Nachdem die Köpenicker in der Saison 2021/22 noch einen Umsatz von rund 122 Millionen Euro hatten, waren es in der vergangenen Saison 2022/23 rund 174 Millionen. Die durch den sportlichen Erfolg gewachsenen TV-Gelder machten hierbei mit rund 67 Millionen Euro den größten Anteil aus. Aber auch in allen anderen Bereichen – etwa beim Sponsoring oder bei den Erlösen durch die Mitglieder – berichtet Union von wachsenden Einnahmen. So sehr wachsend, dass diese Einnahmen auch die gestiegenen Kosten mehr als wettmachten.

So fiel auch nicht ins finanzielle Gewicht, dass Union in der vergangenen Saison rund 17 Millionen Euro mehr für die im Fußballjargon viel zitierte Lizenzspielerabteilung investiert hat. Aber auch die Ausgaben für das Geschäftsstellenpersonal, den tagtäglichen und fußballerischen Betrieb sowie die strukturellen Investitionen wuchsen in der vergangenen Saison. Für Letztgenannte ist das neue Nachwuchsleistungszentrum nur eines von mehreren Beispielen: Insgesamt 25 Millionen investierte der 1. FC Union Berlin in das neue Zuhause seines Unterbaus, zahlreiche weitere Millionen kamen und kommen für weitere Bauprojekte noch dazu.

Die Eisernen arbeiten auch weiterhin im Eiltempo daran, ihre Strukturen auf das Level des neuen, ebenfalls im Eiltempo erreichten sportlichen Niveaus zu heben. Die aktuell stückweise erfolgende Inbetriebnahme des Nachwuchsleistungszentrums ist der Anfang, das geplante Trainingszentrum für die Profis wird die Fortsetzung, der Umbau des Stadions das vorläufige Finale. Es sind Strukturen, deren Errichtung einerseits ein Meilenstein für den 1. FC Union Berlin ist, andererseits aber auch viel Geld kostet. Damit lässt sich erklären, dass in der vergangenen Saison neben Unions Einnahmen auch die Schulden des Klubs wuchsen.

Auf 77 Millionen Euro stiegen die Verbindlichkeiten der Köpenicker in der vergangenen Saison. Dass diese Zahl kein Grund zur Sorge sei, betonte Union-Präsident Dirk Zingler am Sonntag mit Nachdruck. Schließlich investiere sein Klub das geliehene Geld eben nicht in Transfers oder Spielergehälter, sondern in das eigene Vermögen – wie im Falle des Nachwuchsleistungszentrums oder beim geplanten Ausbau des Stadions An der Alten Försterei. So ist auch zu erklären, dass Unions Schulden zwar größer wurden, das Vermögen des Klubs allerdings noch stärker anwuchs. Auf circa 93 Millionen Euro, die dafür sorgen, dass der Klub zum ersten Mal ein sogenanntes „positives Eigenkapital“ hat. Für Präsident Zingler genauso ein Grund zur Freude wie die rund 18 Millionen Euro Gewinn, die seinem Verein nach Steuern und Abschreibungen aus der Vorsaison blieben. Zingler, der am Sonntag selbstverständlich auch zu Unions Mitgliedern redete, sprach von „neuen Plateaus“, die sein Klub eben nicht nur sportlich, sondern auch finanziell und strukturell zuletzt erreicht habe.

Das in mittelfristiger Zukunft strukturell höchste Plateau dürfte Union erreichen, wenn der seit langem geplante Umbau des heimischen Stadions vollbracht ist. Während der 1. FC Union Berlin weiterhin plant, das Gros der Arbeiten am Stadion selbst in der Saison 2025/26 auszuführen, soll mit dem Umbau des Geländes drumherum deutlich früher begonnen werden. Hierfür präsentiere Union am Sonntag sehr ansehnliche, grafisch aufgearbeitete Pläne. Mehrere Bilder auf einer im Stadionrund errichteten Leinwand zeigten das geplante Klubhaus, einen Ausschnitt des neuen Trainingszentrums inklusive neuen Räumen für die Vereinsführung, ein Parkhaus mit eingebauter Bühne und einen Stadionvorplatz im Stile eines großen Innenhofs. Hinzu kommt eine neue Straße, die ab kommendem Jahr gebaut werden und das Verkehrsproblem, das mit einer Stadionerweiterung auf rund 37.700 Zuschauer einhergeht, mindern soll.

Umsetzung aller Pläne soll die Eisernen in neue Sphären hieven

Die Umsetzung all dieser Pläne wird den 1. FC Union Berlin strukturell in neue Sphären hieven. Gleichzeitig wird sie das Wesen des Klubs verändern. Dessen zeigte sich auch Präsident Zingler am Sonntag bewusst. Der Weg durch den Wald zum Stadion, die enge Gemütlichkeit eines kleinen Stadions, die vertraute Einfachheit des Stadions – all das dürfte in Zukunft zumindest in Teilen wegfallen. Die am Rande erwähnte Bühne am Parkhaus und der Innenhof-Charakter etwa sollen Veranstaltungen wie Konzerte oder Aufführungen anderer Art vor mehreren Tausend Menschen möglich machen.

Das aktuell noch sehr urige Zuhause des 1. FC Union Berlin soll zu einem modernen Zentrum für Kultur in Köpenick werden. Zu einem Ort, wo natürlich auch weiterhin vornehmlich Fußball gespielt und gelebt wird, wo Menschen aber auch abseits des Fußballs hinkommen. Es ist eine Vision, ähnlich groß wie die fußballerischen und finanziellen Erfolge des 1. FC Union Berlin in jüngeren Jahren. Rufen Unions Mitglieder sich diese so wie bei der Mitgliederversammlung am Sonntag ins Gedächtnis, dürfte es ihnen auch leichtfallen, die zuletzt sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Serie hinzunehmen und einzuordnen.