Enttäuschung, Ratlosigkeit, Wut: Die Bandbreite der Emotionen im Lager des 1. FC Union Berlin war nach dem verlorenen Pokalspiel in Stuttgart mal wieder breit gefächert, einmal mehr aber nur auf der negativen Seite. Enttäuscht vom Ergebnis, ratlos angesichts des erneut harmlosen Offensivauftritts und wütend auf den Schiedsrichter verließ die Köpenicker Reisegruppe am späten Dienstagabend das Schwabenland.



Ein Tor von Deniz Undav (45.) reichte den Gastgebern, um die Begegnung auf überschaubarem sportlichen Niveau für sich zu entscheiden. Die Eisernen fanden auf den Rückstand in der zweiten Halbzeit wie so oft in den vergangenen Wochen keine Antwort mehr. Kapitän Christopher Trimmel hatte die Meinung vermutlich ziemlich exklusiv, als er nach der Partie sagte: „Ich hatte das Gefühl, dass wir bis zum Schluss torgefährlich waren.“

Vor der Pause hatte Aissa Laidouni mit einem fulminanten Schuss aus der Distanz die Latte getroffen (28.), Alex Král nach einem Eckball über das Tor geköpft (37.). Nach Wiederanpfiff prüfte Trimmel – wieder im Anschluss an eine Ecke – mit einem Schuss aus halb linker Position VfB-Torhüter Alexander Nübel (50.). Das war alles, denn eine wirklich herausgespielte Tormöglichkeit gab es im gesamten Spiel nicht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dabei hatte Urs Fischer vor dem Spiel eigentlich alle Register gezogen, dass nach zuvor zehn Niederlagen in Serie endlich die Wende gelingen sollte. Der Trainer stellte nicht nur das System von Dreier- auf Viererkette um, sondern wechselte auch personell die halbe Mannschaft durch. Mit Kevin Behrens, Sheraldo Becker, Kevin Volland und Benedict Hollerbach, der sein Startelf-Debüt feierte, standen gleich vier Stürmer auf dem Rasen. Mit Rani Khedira und Leonardo Bonucci, die gar nicht eingewechselt wurden, oder Robin Gosens, der in den letzten zehn Minuten mitwirken durfte, saßen prominente Gesichter nur auf der Bank.

Insgesamt sah die Aufstellung schon nach einem letzten Versuch aus. Ein letzter Versuch, den quälenden Misserfolgen der vergangenen Wochen endlich ein Ende zu bereiten und den sportlichen Trend doch wieder in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Doch Fischers Maßnahmen fruchteten nicht, weil nahezu jeder Profi in diesen Tagen unter seinen Möglichkeiten bleibt, mit sich selbst hadert und deshalb nicht in der Lage ist, dem Nebenmann Hilfe zu leisten.

1. FC Union Berlin: Kapitän Trimmel verteidigt Spieler und Trainer

Das Teamgefüge bei Union ist nicht kaputt, aber die sportliche Situation so festgefahren, dass die Köpfe nicht frei sind und die Beine von Woche zu Woche schwerer werden. Trimmel hielt nach dem Schlusspfiff in der Mixed Zone einen fast schon flammenden Appell: „Wir mussten in den letzten fünf Jahren immer die Frage beantworten, warum wir so erfolgreich sind. Die Antwort war, dass jeder Einzelne im Verein sein Bestes gegeben hat und genauso ist es jetzt. Nicht der Trainer hat Schuld, kein einzelner Spieler hat Schuld – wir müssen alle zusammen alles geben.“

Und dann war da ja noch die Wut auf den Schiedsrichter. Sascha Stegemann hatte nach Abpfiff erst Torwarttrainer Michael Gspurning und im Anschluss auch Urs Fischer die Rote Karte gezeigt. Beide hatten sich lautstark darüber beschwert, dass Stegemann in der letzten Aktion des Spiels nach einer Verletzungsunterbrechung Union den Ball und so möglicherweise eine finale Ausgleichschance genommen hatte.

„Ich habe ihn auf genau diese Entscheidung angesprochen, bin aber nicht beleidigend geworden. Er hat die Rote Karte dann damit begründet, dass ich zu forsch und aggressiv gewesen sei“, schilderte Fischer die Vorkommnisse anschließend aus seiner Sicht. Trainer und Schiedsrichter hatten sich in der Kabine noch einmal ausgetauscht, insgesamt also gar kein großes Drama. Trotzdem passte die Begebenheit so treffend in diesen Köpenicker Herbst wie kaum eine andere. Verspielte Führungen, wochenlange Ausfälle von Führungsspielern, das Eigentor von Robin Knoche und der Platzverweis von Rani Khedira in Bremen – da war die Rote Karte gegen Fischer noch das i-Tüpfelchen.

Am Sonnabend (15.30 Uhr) kommt jetzt mit Eintracht Frankfurt in der Bundesliga ein Gegner in die Alte Försterei, der erst eine von neun Partien verloren hat. Zweifellos eine komplizierte Aufgabe, aber nur ein Vorgeschmack darauf, was die Eisernen danach beim Champions-League-Spiel in Neapel (8. November) und bei der derzeit besten deutschen Mannschaft in Leverkusen (12. November) erwartet. Ausnahmslos spielstarke Mannschaften, für die Union in der jetzigen Verfassung – so ehrlich muss man sein – kein Gegner auf Augenhöhe ist. Die Wahrheit tut manchmal sehr weh.