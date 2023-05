1. FC Union Berlin: Chronik einer faszinierenden Saison

Am Tag nach dem großen Knall wurde aufgeräumt. Das Stadion An der Alten Försterei glänzte in der Köpenicker Vormittagssonne, auf den Tribünen machten sich zahlreiche Helfer und Helferinnen daran, die Überreste des Vortages zu entsorgen. Leere Bierbecher, liegen gebliebene Servietten und allerlei anderer Kram – weg damit. Die Tornetze waren wieder eingeklappt, Eckfahnen und sämtliche andere Utensilien, die zu einem Bundesligaspieltag gehören, längst weggeräumt. Die Ruhe nach dem Sturm.

Oben in der größten Loge des Stadions saßen die Väter des Erfolges. Das Dreigestirn, das den 1. FC Union Berlin erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Champions League geführt hat. Präsident Dirk Zingler, Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, und Trainer Urs Fischer sah man die Folgen der rauschenden Partynacht zuvor nur bedingt an. Früher als der Großteil der Mitarbeiter sei er nach Hause gegangen, verriet Fischer.

Die Gedanken des Schweizers dürften sich auch im Bett noch um jene Momente gedreht haben, die er einige Stunden zuvor im Stadion erlebt hatte. Die Flanke von Sheraldo Becker, die Ablage des eingewechselten Sven Michel, der Abschluss von Rani Khedira, der an den rechten Innenpfosten und von dort ins Tor prallte. Die Eisernen führten um 17.10 Uhr mit 1:0 gegen Werder Bremen, der sich in den 81 Minuten zuvor als zäher Herausforderer erwiesen hatte.

Plötzlich war alles so real geworden. Die Königsklasse, der größte Fußball-Vereinswettbewerb Europas, war greifbar. Neun Minuten plus Nachspielzeit galt es noch zu überstehen, dann war der Wahnsinn perfekt. Irgendwann pfiff Schiedsrichter Patrick Ittrich ab und der Rest war Ekstase. Fischer ballte die Faust, auf der Tribüne flossen Tränen der Freude.

„Ich glaube, dass wir alle sehr stolz sein können, der Klub, alle Mitarbeiter, die Region und die Menschen hier. Ich bin von großer Dankbarkeit erfüllt“, begann Zingler seine Ausführungen vor den Medienvertretern, die ein letztes Mal in dieser Saison gekommen waren, um zu Papier zu bringen, was sich beim 1. FC Union Berlin innerhalb des letzten Jahres getan hatte.

Union-Trainer Fischer: „Die Kontinuität war ein wichtiger Punkt“

Alles fing im August an, als Stadtrivale Hertha BSC mit dem damals neuen Trainer Sandro Schwarz seine Visitenkarte An der Alten Försterei abgab. In den Jahren zuvor hatten Fischer und sein Team mehr als deutlich untermauert, wer denn nun sportlich die Nummer eins in der Hauptstadt war. Aber würde Union diese neue Rangordnung erneut bestätigen können? „Nach einer Vorbereitung weiß man nie so wirklich, wo man steht und was Sache ist “, erinnerte sich Oliver Ruhnert nun an die damalige Ausgangssituation und bezifferte den 3:1-Erfolg im Derby auch deshalb als einen der wichtigsten Momente der abgelaufenen Saison.

Es folgten ein Remis in Mainz, Siege gegen RB Leipzig und auf Schalke. Union schnupperte schon nach vier Spieltagen ungeahnte Höhenluft und empfing eine Woche darauf den FC Bayern. Fußball-Deutschland schaute gespannt auf die Hauptstadt. Der Zweite gegen den Ersten. Der Emporkömmling gegen den Dauermeister. Klein gegen Groß. 1:1 endete das Aufeinandertreffen, und die Erkenntnis reifte mehr und mehr, dass der Erfolg alles andere als von kurzer Dauer sein könnte.

„Die Kontinuität war ein wichtiger Punkt, die Mannschaft hat sich kaum Schwächephasen erlaubt und ist auch nach Niederlagen immer wieder zurückgekommen“, hatte Fischer als eines der Erfolgsrezepte ausgemacht. Dazu kam die stabile Defensive, das Prunkstück der Mannschaft. Abwehrchef Robin Knoche organisierte die Dreierkette, an seiner Seite der hochveranlagte Portugiese Diogo Leite, Paul Jaeckel und im späteren Saisonverlauf immer wieder Danilho Doekhi, um den es bald Wechselgerüchte gab. Italienische Topvereine wie Inter Mailand oder AS Rom hätten den 24-Jährigen schon auf dem Radar.

Überhaupt: Nicht wenige Union-Profis hatten sich bis zur WM-Pause Mitte November ins Rampenlicht gespielt. Tabellenplatz fünf und nur wegen der schlechteren Tordifferenz nicht auf einem Champions-League-Rang hatten über die Grenzen Deutschlands hinaus für Aufsehen gesorgt. Der Blick der Scouts richtete sich vor allem auf Sheraldo Becker, den wertvollsten Spieler des Kaders. Fischer hatte sein Spiel längst auf den pfeilschnellen Angreifer ausgerichtet, der mit seinen Tempoläufen jede Abwehr der Liga vor Probleme stellte.

Nottingham Forest galt lange als Interessent, später auch der FC Everton und West Ham United. Becker allerdings blieb in Köpenick, auch noch am Deadline Day, an dem in aller Regel noch einmal unmoralische Angebote auf den Geschäftsstellen der Vereine eintrudeln. An diesem 31. Januar, dem letzten Tag der Transferperiode, interessierte sich die breite Öffentlichkeit aber nicht für Sheraldo Becker.

Isco kommt doch nicht zum 1. FC Union Berlin

Rund um das Rückspiel drei Tage zuvor bei Hertha BSC hatte ein Gerücht die Runde gemacht, das alle Fans des 1. FC Union Berlin schnell ins Reich der Fabel verwiesen. Francisco Román Alarcón Suárez, kurz: Isco, sollte seine neue sportliche Heimat angeblich in Köpenick finden. Wieder schaute ganz Fußball-Deutschland auf die Geschehnisse im Osten der Hauptstadt. Ein fünfmaliger Champions-League-Sieger bei Union? Max Kruse war ja schon spektakulär, aber dieser Transfer hätte dann doch noch einmal eine andere Dimension.

Am Ende wurden sich beide Parteien nicht einig. Die Isco-Seite hätte sich nicht an zuvor getroffene Absprachen gehalten, wollte am Tag der Unterschrift noch einmal wesentliche Änderungen im Vertrag erwirken. Oliver Ruhnert blieb hart. Dann eben kein Isco im Team, sondern drei andere Winterzugänge: Josip Juranovic, WM-Dritter mit Kroatien, Jérome Roussillon, der bei Ligakonkurrent VfL Wolfsburg keine Rolle mehr spielte, und Aissa Laidouni, mit Tunesien ebenfalls beim umstrittenen Turnier in Katar am Start gewesen, verstärkten die Mannschaft auf Anhieb.

Wieder einmal hatte Ruhnert sein Gespür auf dem Transfermarkt bewiesen. Die Winterzugänge überzeugten nicht nur sportlich, sondern integrierten sich auch in Windeseile ins Team. Bei den europäischen Highlight-Spielen gegen Ajax Amsterdam (0:0, 3:1) machte vor allem Juranovic auf sich aufmerksam. Ein echter Glücksgriff.

Weil auch in der Rückrunde kein Einbruch erfolgte, Union lediglich in den K.-o.-Spielen im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt (0:2) und im Europa-League-Achtelfinale bei Saint-Gilloise (0:3) arg enttäuschte, steht nun der vierte Platz in der Endabrechnung. Neben dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig – ausnahmslos finanzstarke Konkurrenten – vertritt der 1. FC Union Berlin Deutschland in der Königsklasse. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis das jeder Fan so richtig verstanden hat.

Klar ist, dass es im Sommer einen kleinen Umbruch geben wird. Niko Gießelmann, Timo Baumgartl, Levin Öztunali und Tim Maciejewski wurden schon vor dem Spiel gegen Bremen offiziell verabschiedet. Dauer-Reservisten wie Sven Michel, Paul Seguin, Kevin Möhwald oder Ersatztorhüter Lennart Grill sind mit ihrer sportlichen Situation ebenfalls nicht zufrieden. Und dann ist keinesfalls klar, ob sich ein Topspieler wie Sheraldo Becker schlussendlich wirklich für die Champions League oder für einen großen Vertrag in England entscheidet.

Auf der anderen Seite bieten sich Ruhnert und Fischer auf dem Transfermarkt nun ganz neue Möglichkeiten. In der Champions League, die mit der Gruppenphase am 19. und 20. September startet, fließt sehr viel Geld. Zum Verständnis: Am Ende der laufenden Spielzeit, die mit dem Finale am 10. Juni in Istanbul endet, wird die Uefa an alle 32 teilnehmenden Teams über zwei Milliarden Euro ausgeschüttet haben. Und der Rubel rollt nicht erst in der K.-o.-Phase: Schon die Qualifikation zur Gruppenphase wurde in dieser Saison mit 15,6 Millionen Euro honoriert. In der Europa League waren es „nur“ 3,6 Millionen Euro.

Weiterhin offen, in welchem Stadion Union Champions League spielt

Darüber hinaus geht es in der Gruppenphase munter weiter mit der Prämienausschüttung. Pro Punkt kassierte jeder Klub jüngst 930.000 Euro (Europa League: 210.000 Euro), für einen Sieg eben das Dreifache – 2,8 Millionen Euro! Das Erreichen des Achtelfinals brachte den 16 Mannschaften 9,6 Millionen Euro. Zahlen, die für einen Verein, der erst vor vier Jahren in die Bundesliga aufgestiegen ist, alles verändern können.

Offen ist noch, wo die drei Heimspiele in der Gruppenphase stattfinden werden. Präsident Dirk Zingler konnte dazu auch am Sonntag noch keine endgültige Auskunft geben: „Wenn es irgendwie geht, spielen wir in der Alten Försterei. Wenn nicht, spielen wir auch gern im Olympiastadion. Wir können alle froh und dankbar sein, dass wir in einer Stadt leben, die ein eigenes Stadion hat.“ Erst Ende Juni werde die Uefa entscheiden, ob das Stehplatzprogramm, durch das Union in dieser Saison in der Europa League in Köpenick spielen durfte, fortgesetzt wird.

Bis dahin haben sich die Spieler zunächst einmal in den verdienten Urlaub verabschiedet. Am Sonntag räumten die Profis ihre persönlichen Dinge aus der Kabine. Es gilt nun zu regenerieren und Kräfte zu sammeln für all das, was in der kommenden Saison auf dem Programm steht. Ende Juni, der Verein hat dies noch nicht offiziell bestätigt, soll sich die Mannschaft wieder zusammenfinden, um in die Vorbereitung zu starten. Die Bundesligasaison beginnt am 18. August, eine Woche zuvor bestreiten die Eisernen in der ersten Runde des DFB-Pokals das erste Pflichtspiel 2023/24.

Und die Erwartungshaltung? Bleibt im Kerngeschäft Bundesliga aus Sicht der Vereinsführung im Vergleich zu den Vorjahren unverändert. „Wir werden mit dem Ziel starten, die Klasse zu halten. Es ist eine Herausforderung für unseren Verein, in der Bundesliga zu bestehen. Wir sind noch immer ein junger Bundesligist“, sagte Zingler. Understatement können sie eben.