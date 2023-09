Nach der 0:3-Pleite gegen RB Leipzig verliert Union auch am 4. Bundesligaspieltag. Beim VfL Wolfsburg kassierten die Berliner eine 1:2-Niederlage.

Herausragend

Kein Unioner.

Gut zu Fuß

Aissa Laidouni (bis 61.): Aktivposten! Dem Tunesier merkte man an, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Hohe Lauf- und Einsatzbereitschaft, dazu Vorbereiter des Gosens-Treffers. Etwas überraschend schon nach einer Stunde ausgewechselt.

Mit Eifer dabei

Alex Král: Der Dauerläufer war - wie immer - viel unterwegs, konnte sich aber kaum entscheidend in Szene setzen. Beste Aktion nach 24 Minuten, als er den Ball tief in der eigenen Hälfte gewann, sein Kopfball nach Sprint über den halben Platz am Ende aber zu harmlos war.

Robin Gosens: In der Anfangsphase war vom Nationalspieler kaum etwas zu sehen, dann war er beim Ausgleich der Köpenicker mit unbändiger Wucht zur Stelle. Mit einer Energieleistung bereitete er kurz danach eine Chance von Laidouni vor, ansonsten nur Durchschnitt.

Christopher Trimmel (bis 73.): Der Kapitän erhielt auf der rechten Seite den Vorzug vor Josip Juranovic. Machte seine Sache ordentlich unauffällig. In der Rückwärts- aber eben auch in der Vorwärtsbewegung.

Luft nach oben

Danilho Doekhi: In der Luft ist der Niederländer eine Bank, mit Ball am Fuß aber viel zu fehlerhaft. Wie schon gegen Leipzig kein guter Auftritt.

Frederik Rönnow: Der Däne sah bei beiden Gegentreffern nicht gut aus. Beim Rückstand durch Wind war er nicht schnell genug unten, konnte den Einschlag so nicht verhindern. Beim Tor von Maehle faustete er dem Schützen den Ball nach einem Eckstoß direkt auf den Fuß.

Robin Knoche (bis 85.): Der ehemalige Wolfsburger machte an alter Wirkungsstätte zwar keinen groben Fehler, verlieh seinen Nebenleuten aber auch keine Sicherheit. Symptomatisch sein Pass ohne Bedrängnis ins Nirvana kurz vor der Pause. Statistisch immerhin bester Zweikämpfer seiner Mannschaft.

Janik Haberer (bis 73.): Vergab nach 72 Minuten eine Chance zum möglichen Ausgleich, ansonsten war vom ehemaligen Freiburger fast nichts zu sehen.

David Fofana (bis 61.): Der junge Angreifer hatte am ersten Spieltag gegen Mainz mit einer überragenden ersten Halbzeit hohe Erwartungen geschürt. Diese konnte er bislang nicht mehr erfüllen, auch nicht beim Spiel in Wolfsburg.

Kevin Behrens: Verlor den entscheidenden Zweikampf vor dem ersten Gegentor. Bei einem aussichtsreichen Angriff lief er Gegenspieler Arnold um, verursachte so einen Freistoß für den Gegner. Es war nicht der Tag des Stürmers.

Diogo Leite: Bereitete direkt eine erste Chance von Fofana vor (7.), danach verfiel der Portugiese aber besonders im Spielaufbau in alte Muster. Gefühlt kam kein langer Ball beim Mitspieler an. Verhinderte in der Schlussphase den dritten Gegentreffer (77.).

Lucas Tousart (ab 61.): Pflichtspiel-Debüt für den Ex-Herthaner! Seine mehrwöchige Verletzungspause merkte man ihm an, vom Franzosen gingen quasi keine Impulse aus.

Sheraldo Becker (ab 61.): Nach Verletzungspause für die letzte halbe Stunde eingewechselt. War sofort bemüht, aber unglücklich. Hätte aus Nahdistanz nach Flanke von Aaronson eigentlich das 2:2 erzielen müssen (86.).

Unterdurchschnittlich

Kein Unioner.

Zu spät gekommen

Josip Juranovic, Brenden Aaronson (beide ab 73.) und Mikkel Kaufmann (ab 85.).