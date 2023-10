1. FC Union Berlin: Die eisernen Ladys deklassieren die Frauen von Berolina Mitte

Die Frauen-Regionalliga Nordost ist eine Liga der Extreme. Das hat sich am Sonntagnachmittag im Duell zwischen den Frauen des 1. FC Union Berlin und den Frauen von Blau Weiß Berolina Mitte gezeigt. Hier ein Team, das unter Profibedingungen trainiert, dort eines, das ausschließlich von ehrenamtlichen Betreuern umgeben ist. Das Endergebnis spricht Bände: 13:0.

Lange mit einem lupenreinen Hattrick

Von einem sinnvollen Wettbewerbsspiel konnte bei diesem Stadtderby von Beginn an nicht die Rede sein. Nach zwei Minuten traf Maria Cristina Lange zum 1:0 für die eisernen Ladys, in der achten Minute erhöhte die Stürmerin schon auf 2:0. Berolina konnte einem in Anbetracht der kollektiven Überforderung schon fast leidtun.

Lange gelang in der zweiten Hälfte ein lupenreiner Hattrick (59., 63., 69.), Kapitänin Lisa Heiseler durfte viermal über einen Torerfolg jubeln (36., 37., 51., 57.), die restlichen Treffer erzielten Athanasia Moraitou (41.), Sarah Abu Sabbah (43.), Dina Orschmann (73.) und Sophie Trojahn (85.).

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mit dem sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel verteidigten die Unionerinnen die Tabellenführung vor dem FC Viktoria Berlin, der bei RB Leipzig II einen 1:0-Auswärtssieg feierte und 15 Punkte auf dem Konto hat. Berolina Mitte ist mit einem Punkt Tabellenletzter.