1. FC Union Berlin: Die Eisernen Ladys gewinnen das Spitzenspiel gegen Viktoria

Wer ist die Nummer eins im Berliner Frauenfußball? Wer kommt an diesem Sonntagnachmittag auf dem Fritz-Lesch-Sportplatz an der Dörpfeldstraße in Adlershof dem Ziel der Meisterschaft in der Regionalliga Nordost einen kleinen Schritt näher?



Die Frauen des 1. FC Union Berlin, die im Klub nicht mehr nur eine Nice-to-have-Erscheinung sind, sondern seit dieser Saison erstmals unter professionellen Bedingungen trainieren? Oder die Frauen des FC Viktoria 1899 Berlin, die – unterstützt von einer Gründergemeinschaft und einem durchaus prominenten Kreis an Investoren (Franziska van Almsick und Carolin Kebekus) – sportlich ähnlich ambitioniert sind wie die Unioner, aber einen noch grundsätzlicheren Ansatz verfolgen? Einen Impuls will man hier mit dieser Unternehmung setzen, um Frauensport im Allgemeinen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.

Auf die soeben gestellten Fragen gibt es für den Moment eine schlichte, vom Spielergebnis abgeleitete Antwort: die Frauen des 1. FC Union Berlin. Vor 1500 Zuschauern (mehr waren gar nicht zugelassen) siegte das Team von Trainerin Ailien Poese allemal verdient mit 1:0 (1:0) und übernahm damit mit zwölf Punkten aus vier Spielen die Tabellenführung.



Auch Unions Klubpräsident Dirk Zingler war bei dem Topspiel zugegen. Mit dem Fahrrad war der Boss der Eisernen zum kleinen Fußballfest im Osten unserer Stadt gekommen, begrüßte vor der Partie allerlei ihm vertraute Menschen und sagte: „Tja, gestern Wolfsburg, heute Dörpfeldstraße und am Mittwoch Madrid.“ Das ist die Bandbreite, in der beim 1. FC Union Berlin Fußball gemacht wird: Männer-Bundesliga, Frauen-Regionalliga und die Champions League, in der die Eisernen am Mittwoch im Estadio Santiago Bernabéu ihr Debüt geben werden.

Präsident Dirk Zingler (2.v.l.) wird Zeuge eines durchaus guten Spiels. Koch/imago

Was Zingler vor einem der beiden kleinen VIP-Zelte aus, die Union auf der Naturtribüne aufgebaut hatte, zu sehen bekam, waren zwei Mannschaften, die erst mal ihre Nervosität in den Griff zu bekommen versuchten. Da wie dort gab es Fehler im Passspiel, in der Ballabnahme, was zur Folge hatte, dass man beim Spielaufbau aus Angst vor dem nächsten Fehler sein Glück doch vorwiegend mit langen Bällen versuchte.

Ein klein wenig mehr Struktur war zunächst im Spiel von Viktoria zu erkennen, auch dank der Unaufgeregtheit von Anouk Dekker, die als 87-fache Nationalspielerin der Niederlande doch schon etwas mehr erlebt hat als all die anderen Akteurinnen auf dem Platz. Aber eine gute Innenverteidigerin allein macht noch keine gute Abwehr, wie sich alsbald zeigen sollte.

Orschmann und Youssef überzeugen im Angriff

Oder andersrum: Union hat eine ziemlich giftige Stürmerin. Zum Beispiel Nour Youssef, die als Rechtsaußen zum Einsatz kam und verdeutlichte, dass sie für die Regionalliga in Sachen Technik und Tempo eigentlich überqualifiziert ist. Oder eben Dina Orschmann, die Mitte der ersten Hälfte zu zwei Torchancen kam.

Fans des 1. FC Union Berlin unterstützen die Frauen des Klubs beim Spitzenspiel gegen Viktoria. Koch/imago

Bei der ersten, in der 27. Minute, versuchte sich die 25-Jährige, die früher für Turbine Potsdam und Glasgow Rangers aktiv war, mit dem Außenrist an einem Kunstschuss, verfehlte das Tor noch um einige Meter. Bei der zweiten, in der 31. Minute, nutzte sie einen Stellungsfehler der Gäste mit einem feinen Lupfer über Keeperin Inga Buchholz hinweg zum 1:0. Weil Unions Keeperin Melanie Wagner noch zweimal glänzend parierte (36. und 40.), ging es mit diesem Ergebnis in die Halbzeit.

Im zweiten Spielabschnitt wirkten die Eisernen Ladys in jedweder Hinsicht sicherer. Viktoria kam auch aufgrund nachlassender Kräfte nur noch zu einer ernsthaften Torchance, Melanie Wagner musste bei diesem Versuch in der Schlussphase nicht eingreifen. Der Ball ging übers Tor. Union wiederum war – angetrieben von der überragenden Athanasia Moraitou – immer wieder nah dran am 2:0.