Ein bitterer Abend für den 1. FC Union Berlin. Lange sah alles nach einem Sieg, zumindest einem Punktgewinn gegen den SC Braga im ersten Champions-League-Heimspiel der Vereinsgeschichte aus. Doch am Ende stand eine bittere Last-Minute-Niederlage. Hier kommt die Einzelkritik.

Herausragend



Sheraldo Becker: Ein großer Abend eines manchmal eben doch großen Spielers. Vergab der Angreifer zunächst zwei Chancen, war er nach 30 und 37 Minuten von Bragas Defensive nicht aufzuhalten. Sein Doppelpack erlöste alle Union-Fans zumindest vorübergehend von den Leiden der letzten Wochen. Auch in der Schlussphase nimmermüde mit seinen tiefen Laufwegen. Zum dritten Tor reichte es leider nicht mehr.

Gut zu Fuß



Alex Král: Der Tscheche bereitete das 1:0 mit einem perfekt temperierten Pass vor. Drei Minuten später wäre sein leichtfertiger Ballverlust im Mittelfeld aber fast teuer geworden, Rönnow hielt den zu zentralen Schuss von Bruma. Bis in die Schlussphase hinein war er im Mittelfeld fleißig und wäre in der dritten Minute der Nachspielzeit fast zum Matchwinner geworden. Seinen Schuss aus der Distanz parierte Braga- Keeper Matheus gerade so.



Aissa Laidouni (ab 63.): Seine Hereinnahme machte sich in der Entstehung von zwei Top-Chancen in der Schlussviertelstunde bezahlt. Der Tunesier war Unruheherd und bewarb sich für einen Startelf-Platz fürs nächste Bundesliga-Spiel in Dortmund.

Mit Eifer dabei



Frederik Rönnow: Der Keeper sah beim ersten Gegentreffer nicht gut aus. Von einem Torwartfehler zu sprechen, wäre angesichts des nassen Rasens allerdings zu hart. Vorher bei zwei Halbchancen Bragas aufmerksam und sogar Ausgangspunkt der Ballstafette vor Beckers zweitem Treffer. Beim Ausgleich und dritten Tor der Portugiesen komplett chancenlos.



Lucas Tousart (bis 63.): Für den Ex-Herthaner war es im Olympiastadion quasi ein Heimspiel. In seinen ehemaligen vier Wänden fühlte er sich sichtlich wohl, hatte einige Ballgewinne und bereitete das 2:0 mit einer Kopfballverlängerung vor.

Diogo Leite: Der Portugiese war gegen seinen Ex-Klub von Beginn an gut im Spiel. Schaltete sich einmal sogar ungewohnt mutig mit in die Offensive ein. Eine Vorstellung, auf der sich aufbauen lässt.



Danilho Doekhi: Öffnender langer Ball vor dem zweiten Treffer. Bärenstark in der Luft und auch am Boden lange Zeit einer seiner besseren Auftritte.

Leonardo Bonucci: Der Routinier sah früh die Gelbe Karte (13.), musste danach in direkten Zweikämpfen vorsichtig sein. Im Gegensatz zu den Spielen gegen Hoffenheim und in Heidenheim wieder deutlich stabiler, wenn auch nicht der Fels, den er vor zwei Wochen im Bernabéu verkörpert hatte.



Josip Juranovic: Eroberte den Ball vor dem Führungstreffer und war zunächst ständiger Unruheherd auf seiner rechten Seite. Verursachte dann aber unnötig den Eckstoß der Gäste vor dem 2:2 mit einer missglückten Rückgabe auf Rönnow. Einen Freistoß aus für ihn eigentlich bester Position schoss er in die Mauer (67.).

Luft nach oben



Janik Haberer (bis 81.): Bis zu seiner Auswechslung in der Schlussphase ein unauffälliger Vortrag des ehemaligen Freiburgers.

Robin Gosens (bis 86.): Es hätte so traumhaft beginnen können, wäre da nicht der gnadenlose (aber gerechte) Video-Schiedsrichter gewesen. Der Nationalspieler traf schon nach vier Minuten zum vermeintlichen 1:0, Assist-Geber Becker stand zuvor allerdings im Abseits. Gemessen, an dem, was er kann, kommt von ihm noch zu wenig.



Kevin Volland (ab 63.): Vergab sieben Minuten nach seiner Einwechslung eine hundertprozentige Chance. Frei vor dem Tor hätte er das 3:2 erzielen müssen.

Kevin Behrens (bis 63.): Das derzeit fehlende Selbstvertrauen offenbarte sich in einer Szene, in der der Torjäger a.D. alleine auf das Tor der Gäste hätte zulaufen können. Statt abzuschließen, suchte er umständlich das Dribbling gegen einen zurückgeeilten Verteidiger. Behrens war bemüht, keine Frage, aber eben auch äußerst glücklos.

Unterdurchschnittlich



Kein Unioner.



Zu spät gekommen



Brenden Aaronson (ab 81.) und Jérome Roussillon (ab 86.).