1. FC Union Berlin: Die Eisernen sind überlegen, verlieren in Wolfsburg aber 1:2

Das eine hat mit dem anderen letztendlich nicht allzu viel zu tun. Außer, dass es sich in beiden Fällen jeweils um ein Fußballspiel handelt. Insofern wäre es wohl tatsächlich unangebracht, im Zusammenhang mit dem Bundesligagastspiel des 1. FC Union Berlin in Wolfsburg von einer Generalprobe für das am Mittwoch stattfindende Champions-League-Spiel bei Real Madrid zu sprechen. Also lassen wir das mal mit den Querverweisen auf das Königsklassendebüt der Eisernen im Estadio Bernabéu und konzentrieren uns an dieser Stelle ausschließlich auf das, was sich am Samstagnachmittag am Mittellandkanal zugetragen hat.

Also auf die mitunter rassige Begegnung zwischen dem Werksklub und den Eisernen, die für die Elf von Urs Fischer vor 28.917 Zuschauern die zweite Saisonniederlage zur Folge hatte. Wenngleich die Leistung beim 1:2 gegen den VfL dem enttäuschenden Ergebnis zum Trotz als ziemlich gut bezeichnet werden darf. Ja, im Nachgang stellte man sich die Frage: Wie kann es nur sein, dass Union dieses Spiel verloren hat?

So, als wolle man innerhalb von wenigen Minuten das 0:3 gegen Leipzig am dritten Spieltag der Bundesliga vergessen machen, startete der FCUB in die Partie. Mit einem überaktiven David Datro Fofana, der in der dritten Minute gleich mal eine gute Torchance hatte, aber von den Wolfsburgern geblockt werden konnte. Mit einem wild pressenden Janik Haberer, der den Vorzug vor Brenden Aaronson erhalten hatte und im Konkurrenzkampf mit dem US-Amerikaner gleich mal ein Zeichen setzen wollte.

Behrens verarbeitet ein Zuspiel von Kral nicht sauber

Das ließ sich also gut an, bis Kevin Behrens 40 Meter vor dem eigenen Tor ein Zuspiel von Alex Kral nicht sauber verarbeitete und damit die Wolfsburger die Gelegenheit zum überfallartigen Angriff eröffnete. Balleroberer Moritz Jenz brachte Jonas Wind ins Spiel, der Lovro Majer als Doppelpasspartner in die Aktion mit einbezog und schließlich mit einem Flachschuss in die lange Ecke Union-Keeper Frederik Rönnow überwand (12.). Wobei Winds Schuss nicht unhaltbar zu sein schien.

Weil die Unioner nach ein paar Minuten der Neuorientierung wieder ihren Rhythmus fanden, entwickelte sich in der Folge ein sehr unterhaltsames, weil intensives und ereignisreiches Spiel. Obwohl da wie dort zahlreiche Akteure in den vergangenen Tagen mit ihren Nationalteams unterwegs waren, ging es munter hin und her. So munter, wie es den Fans gefällt - und den Trainern missfällt.

Robin Gosens erzielt per Kopf das 1:1. Huebner/Imago

So musste Wolfsburgs Übungsleiter Niko Kovac mit ansehen, wie seine Spieler in der 28. Minute wiederholt im und am eigenen Strafraum bei diversen Klärungsversuchen scheiterten, Unions Aïssa Bilal Laïdouni im vierten Anlauf noch mal zum Flanken kam und Robin Gosens mit einem gefühlvollen Schlenzer den dritten Saisontreffer ermöglichte.

Per wuchtigem Kopfstoß traf der deutsche Nationalspieler zum Ausgleich, salutierte vor der Tribüne, während sich nach und nach die Teamkollegen zum Jubel bei ihm einfanden. Es war eine Aktion voller Energie, eine Aktion im Stile eines Mittelstürmers. Und an der Seitenlinie applaudierte Leonardo Bonucci, der aus Sicht von Fischer in Sachen Fitness noch nicht so weit ist, um von Beginn an zu spielen.

Rönnow faustet, wie man nicht fausten sollte

Die Freude währte allerdings nur zwei Minuten, weil auch die Unioner beim schnöden Klären eines Eckstoßes ihre Probleme hatten. Rönnow faustete nicht so, wie man fausten muss. Fofana deckte am Strafraum nicht so, wie man decken muss, sodass Wolfsburgs Joakim Maehle per Volleyabnahme sein Team erneut in Führung bringen konnte. Fischer verzichtete an der Seitenlinie auf eine laute Klage, Bonucci munterte seine Mitspieler mit entsprechenden Gesten auf, sollte bedeuteten: Macht weiter! Lasst Euch jetzt nicht hängen!

Wolfsburgs Joakim Maehle bringt sein Team mit 2:1 in Führung. Contrast/Imago

Das taten sie auch nicht, obschon der eine oder andere nicht so recht ins Spiel finden sollte (Behrens) beziehungsweise an Präsenz einbüßte (Fofana und Laïdouni). Das veranlasste Fischer zu einem Doppelwechsel in der 61. Minute. Sheraldo Becker ersetzte Fofana, Lucas Tousart wiederum Laïdouni. Elf Minuten später kamen auch noch Aaronson für Haberer ins Spiel, Josip Juranovic für Trimmel. Wobei Haberer womöglich noch ein klein wenig hätte weiterspielen dürfen, wenn ihm in der 70. Minute nach einer Flanke von Danilho Doekhi per Kopf der Ausgleich gelungen wäre.

In der Schlussviertelstunde war es im Endeffekt ein Spiel auf ein Tor, nämlich auf das der Gastgeber, die sich an ein paar Kontern versucht hatten, aber nur einen zu Ende spielen konnten. In der 86. Minute war das, als Tiago Tomas den Pfosten traf.



Die Unioner wiederum kamen da wie dort in der Offensive einen Schritt zu spät oder waren einfach nicht präzise genug. So wie Becker in der 82. Minute bei einem Sprint-Duell mit VfL-Keeper Koen Casteels, der allerdings auch ein paar Meter Vorsprung auf den Niederländer hatte. Becker war es auch, der in der 86. Minute mit seinem Kopfball aus sechs Metern die beste Chance auf den Ausgleich vergab. Oder war die von Behrens in der siebten Minute der Nachspielzeit, ebenfalls per Kopf, noch besser? Egal, das spielt keine Rolle.