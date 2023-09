Bonucci, Gosens, Volland: Ihre Integration ist für den 1. FC Union Berlin die größte Herausforderung

Während sich Teamkollege Robin Gosens mit der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg auf die Länderspiele gegen Japan am Sonnabend und Frankreich am kommenden Dienstag vorbereitet, sieben weitere Spieler des 1. FC Union Berlin sowie Torwarttrainer Michael Gspurning mit ihren jeweiligen Nationalteams unterwegs sind, ist die Arbeitswoche der verbliebenen Spieler auf vier Tage reduziert. Von Freitag bis Sonntag ist für alle frei – in Kombination mit dem spätsommerlichen Wetter sorgte das am Mittwoch im öffentlichen Training für offensichtlich gute Laune. Da überboten sich auf dem Trainingsplatz Leonardo Bonucci, Kevin Behrens und Jannik Haberer im Wettrennen um das breiteste Lächeln des Tages, während Cheftrainer Urs Fischer die Integration der neuen Spieler und das Festigen der Abläufe weiter vorantrieb.

Die Heimniederlage gegen RB Leipzig ist noch im Kopf

Die sonnigen Tage von Köpenick ohne Vorbereitung auf ein wochenendliches Pflichtspiel geben allen „die Zeit, um das Ganze aufzuarbeiten“, wie Robin Knoche in einer Medienrunde erzählte. In der kurzfristigen Betrachtung dieses Ganzen blickte der Verteidiger auf die 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig, die erste Bundesliga-Heimniederlage seit Februar 2022. Das habe man noch im Kopf, könne aber jetzt mit etwas mehr Zeit auf Ursachenforschung gehen.

Der etwas weitere Blick auf „das Ganze“ richtete sich auf die noch junge Saison, die mit zwei Bundesliga-Siegen gegen Mainz und Darmstadt sowie dem Erfolg im DFB-Pokal erfolgreich begonnen hat. Die Niederlage gegen Leipzig sei ärgerlich, aber man gehe damit ganz entspannt um, so Knoche. „Gerade zu Saisonbeginn ist klar, dass noch nicht alles hundertprozentig klappen kann. Das wäre auch schade, denn dann hätten wir nichts mehr zu arbeiten für den Rest der Saison.“

Die größte Aufgabe für die kommenden Tage und Wochen wird die Integration der neuen Spieler sein. Robin Gosens, Kevin Volland und vor allem Leonardo Bonucci sind erst seit wenigen Tagen Bestandteil des Union-Kaders, das Ende des Transferfensters am zurückliegenden Freitag hat für Klarheit bezüglich der Spieler gesorgt, mit denen man die Dreifachbelastung aus Champions League, Bundesliga und DFB-Pokal stemmen und eine erfolgreiche Saison bestreiten möchte. Gerade durch die zuvor genannten, namhaften Zugänge sind Veränderungen auf dem Platz vorbestimmt. Gosens, Volland und Bonucci sind nicht als Platzhalter auf dem Spielberichtsbogen geholt worden und werden bisherigen Stammkräften deren Rang streitig machen wollen.

Gerade Leonardo Bonucci „bringt eine Erfahrung mit, die gewaltig ist“, sagt Robin Knoche. Aber: „Alles andere wird sich zeigen.“ Denn schließlich habe man viele Neue. „Die Prinzipien sind klar, aber die Umsetzung ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Das braucht eine gewisse Zeit“, so Knoche. Diesbezüglich kann die Länderspielpause, in der Teile der Mannschaft am Montag auf der Ifa auf dem Messegelände zu Gast waren, den Daheimgebliebenen sehr gut helfen.