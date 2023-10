1. FC Union Berlin: Die sportliche Krise findet auch gegen Neapel kein Ende

Auf den Rängen wurde wieder einmal gehüpft, gesungen, geklatscht und das Heimteam unterstützt. Weit vor dem Anpfiff, während des Spiels sowieso, aber auch nach dem Schlusspfiff. Eine solche Atmosphäre ist keineswegs normal, schon gar nicht, wenn eine Mannschaft gerade ihre neunte Pflichtspielniederlage kassiert hat. Nein, auch gegen die SSC Neapel hat der 1. FC Union Berlin die sportliche Krise nicht beenden können, musste sich am Dienstagabend im ausverkauften Berliner Olympiastadion knapp mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. In einem durchaus ordentlichen Spiel besiegelte eine Szene, eine Verkettung mehrerer Fehler die dritte Niederlage im dritten Champions-League-Spiel, die neunte Pleite in Folge.