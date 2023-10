1. FC Union Berlin: Die U19 schafft gegen Neapel das, wovon die Profis träumen

Fast 72 Stunden zuvor wurde an selber Stelle noch die Profimannschaft des 1. FC Union Berlin, aber nicht das Ergebnis gegen den VfB Stuttgart gefeiert. Hier, im Stadion An der Alten Försterei musste sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer zuletzt dreimal in Folge geschlagen geben, feierte den bislang letzten Sieg in der eisernen Heimstätte am 20. August gegen den FSV Mainz 05. Das nächste Bundesliga-Heimspiel wird hier am 3. November gegen Eintracht Frankfurt steigen, einen Union-Erfolg aber konnte bereits am Dienstag gefeiert werden. Und ein historischer war das 4:1 (1:1) der U19 des 1. FC Union Berlin gegen die SSC Neapel noch dazu: Es waren in der Youth League die ersten Punkte auf internationaler Bühne für den Nachwuchs in einem Pflichtspiel.