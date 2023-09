1. FC Union Berlin: Die Verletztenliste muss schleunigst kürzer werden

Urs Fischer hatte sich das Spielgeschehen etwa eine Stunde lang angesehen, als er entschied, etwas grundlegend zu ändern. Der 1. FC Union Berlin lag nach einer anständigen ersten Halbzeit und einer eher verschlafenen Anfangsviertelstunde im zweiten Durchgang mit 0:1 gegen RB Leipzig zurück. Der Trainer entschied, den zwar bemühten, aber sehr glücklosen David Fofana auszuwechseln, Benedict Hollerbach dafür zu dessen Bundesligadebüt zu verhelfen.

Der Zugang des SV Wehen Wiesbaden und Kevin Volland sollten für die letzte halbe Stunde im System mit drei Angreifern Sturmspitze Kevin Behrens zu Torchancen verhelfen, doch der Plan des Schweizers wurde jäh durchkreuzt. Keine drei Minuten nach Hollerbachs Einwechslung ging Volland viel zu ungestüm gegen Leipzigs Innenverteidiger Mohamed Simakan in den Zweikampf, sah von Schiedsrichter Daniel Schlager zu Recht die Rote Karte (64.).

In Unterzahl war es für die Köpenicker in der Schlussphase gegen äußerst ballsichere Gäste zu schwierig, Chancen für einen möglichen Ausgleichstreffer zu kreieren. Und trotzdem: Hollerbachs Einwechslung stand sinnbildlich dafür, dass Leipzigs Trainer Marco Rose die an diesem Tag deutlich stärkere Ersatzbank zur Verfügung stand. Denn während es sich die Gäste erlauben konnten, Timo Werner gar nicht, Emil Forsberg erst zwei Minuten vor Schluss und mit Benjamin Sesko einen Doppeltorschützen einzuwechseln, lief sich Debütant Hollerbach immer wieder ungestüm fest und fiel nur durch kleinere Foulspiele auf.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Besser wurde es auch nicht, als Fischer 20 Minuten vor dem Ende noch Janik Haberer und Christopher Trimmel in die Partie brachte. Klar, mit einem Mann weniger war die Aussicht auf eine Wende im Aufeinandertreffen der beiden Champions-League-Klubs eher gering, ein paar mehr Impulse der Joker hätten es aber doch sein können.

1. FC Union Berlin: Ein Quartett fehlte verletzt, Aaronson gesperrt

Das qualitative Ungleichgewicht der Ersatzbänke basiert aktuell auf einem enormen Verletzungspech bei den Eisernen. Mit Rani Khedira, Lucas Tousart, Sheraldo Becker und András Schäfer standen vier potenzielle Startelf-Kandidaten nicht zur Verfügung, dazu fehlte Brenden Aaronson nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel in Darmstadt gesperrt. So war schon bei Anpfiff klar, dass es gegen Leipzig möglichst die erste Elf richten müsste, zumal in Danilho Doekhi sogar noch ein Profi auf dem Platz stand, der sich acht Tage zuvor einen Jochbeinbruch zugezogen hatte und mit Gesichtsmaske auflief.

Die Anzahl der verletzten Spieler muss sich also schleunigst minimieren, soll es nach der nun anstehenden Länderspielpause nicht die nächste Enttäuschung geben. Am 16. September (15.30 Uhr) reist die Fischer-Elf zum VfL Wolfsburg, der nach zwei Siegen zum Saisonauftakt am zurückliegenden Wochenende wie Union die erste Pleite hinnehmen musste (1:3 bei der TSG Hoffenheim). Am 20. September (18.45 Uhr) treten die Köpenicker zum größten Spiel ihrer Vereinsgeschichte in der Champions League bei Real Madrid an.