1. FC Union Berlin: Diese Profis sind ab sofort auf Länderspielreise

Auf dem Trainingsplatz des 1. FC Union Berlin geht es seit heute ziemlich überschaubar zu. Während ein Großteil der Mannschaft noch seine Wunden ob der verdienten 0:3-Pleite gegen RB Leipzig leckt, sind acht Profis der Köpenicker auf Länderspielreise.



Für einen historischen Moment in der Vereinsgeschichte dürfte Robin Gosens sorgen. Der Zugang von Inter Mailand könnte der erste Union-Spieler werden, der im Trikot der deutschen Nationalmannschaft aufläuft. Zwei Gelegenheiten bieten sich: Am 9. September gegen Japan oder am 12. September gegen Frankreich. Da Deutschland Gastgeber der Europameisterschaft im kommenden Jahr sein wird und damit automatisch qualifiziert ist, haben beide Partien für Bundestrainer Hansi Flick Testcharakter.

Um Punkte in der EM-Quali geht es dagegen für Josip Juranovic, Frederik Rönnow und Alex Král. Juranovic trifft mit Kroatien am 8. September auf Lettland und gastiert mit dem WM-Dritten am 11. September in Armenien. Torhüter Rönnow empfängt am 7. September mit Dänemark den krassen Außenseiter San Marino und spielt am 10. September in Finnland. Král, der in den ersten drei Partien der Saison den verletzten Vize-Kapitän Rani Khedira vertreten hat, trifft mit Tschechien auf Albanien (7. September) und Ungarn (10. September).

Wie für Gosens und Deutschland geht es auch für Brenden Aaronson und die USA „nur“ in zwei Testspielen zur Sache. In seinem Heimatland trifft der 22-Jährige mit den US-Boys auf Usbekistan (9. September) und den Oman (12. September). Jérôme Roussillon wird einmal mehr das Trikot von Guadeloupe tragen – und zwar im Rahmen der Concacaf Nations League. Zwei Spiele stehen für das französische Überseegebiet an: Am 7. September bei St. Kitts, am 10. September gegen Sint Maarten.

Aissa Laidouni spielt mit Tunesien in der Qualifikation für den Afrika-Cup im kommenden Jahr am 7. September gegen Botswana und am 12. September in einem Freundschaftsspiel in Ägypten. Komplettiert wird die Riege der Nationalspieler von Aljoscha Kemlein, der mit der U20 des DFB am 7. September in Berlin (Stadion auf dem Wurfplatz) auf Italien trifft und am 11. September nach Polen reist.

Darüber hinaus ist auch Michael Gspurning in den nächsten Tagen nicht für den 1. FC Union Berlin im Einsatz. Seit etwas mehr als einem halben Jahr steht er auch beim österreichischen Nationalteam unter Vertrag und betreut dort die Torhüter. Mit der Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick empfängt er am 7. September die Republik Moldau zum Testspiel, am 12. September geht’s für das wichtige Spiel in der EM-Qualifikation nach Schweden.