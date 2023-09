Gestern Madrid, heute Hoffenheim – und in einer Woche Heidenheim. Das ist, bei allem Respekt den nicht ganz so namhaften Gegnern gegenüber, wie auf einer Achterbahn. Nicht nur von der Wahrnehmung, sondern auch von den Beinen und vom Gefühl her sowieso. Erst recht nach solch einem Start in Europas Königsklasse, wie ihn der 1. FC Union Berlin am Mittwoch im Estadio Santiago Bernabéu mit dem verflucht späten Gegentor zum 0:1 bei Real Madrid erlebt hat. So etwas, wer wüsste das besser als die Eisernen, ist vor allem auch eine Sache des Kopfes.

Angesichts einer solch hauchdünnen Niederlage und einer nur um Sekunden verpassten Sensation dominieren Enttäuschung und Schmerz, und es kommt die Frage: Wie nur hätten wir auch diesen einen Ball noch besser verteidigen können? Oder: Wäre so etwas auch mit Leonardo Bonucci passiert, dem Strategen in der Abwehr, der mit seinen 36 Jahren das erste Mal überhaupt für den 1. FC Union Berlin gespielt hat, zehn Minuten vor Spielende aber wegen muskulärer Beschwerden gegen den elf Jahre jüngeren Paul Jaeckel ausgewechselt wurde, der in dieser Saison noch keine Pflichtspielminute im Einsatz gewesen war? Da ist es schwer, einfach im Fußballjargon zu bleiben. Trotzdem machen sie genau das und meinen: Mund abputzen und weiter.

Ganz so schnell geht das bei manchem nicht. Das Karussell im Kopf dreht sich bei dem einen oder anderen wahrscheinlich noch immer. Hätte Joselu das Tor erzielt, der mehrmals knapp scheiterte, oder Rodrygo, der Brasilianer, wäre es ebenso schmerzhaft gewesen. Dass es mit Jude Bellingham, dem 20-jährigen Engländer, der jüngste Spieler des Gegners war, der ihnen den Knockout verpasste, ist schon kurios. Irgendwie klingt die Champions-League-Hymne, dieses akustische Synonym für die Wertigkeit des elitärsten Klubwettbewerbs in Europa, auf die sie sich gefreut hatten wie Bolle, in diesem Moment in den Ohren der meisten Eisernen ein wenig dissonant.

Auch die TSG Hoffenheim, elf Jahre vor dem 1. FC Union in die Bundesliga aufgestiegen, hat die Hymne bereits gehört. Im Spieljahr 2018/19 waren die Kraichgauer dabei. Es war in der Aufstiegssaison des 1. FC Union Berlin. Meisterschaftsdritter waren sie unter Trainer Julian Nagelsmann, dem damals 29-Jährigen, geworden, und die Stars hießen Sandro Wagner und Adam Szalai, Mark Uth, Kerem Demirbay und Serge Gnabry, aber auch schon Oliver Baumann (der Schlussmann ist inzwischen 33 Jahre alt), Pavel Kaderabek (31) und Andrej Kramaric (32) gehörten zu den Stützen.

Bülter wartet noch auf ein Erfolgserlebnis

An Maximilian Beier, in dreieinhalb Wochen wird der junge Mann 21, war da nicht im Traum zu denken. Der Angreifer hat in den bisherigen vier Saisonspielen bereits drei Tore erzielt. Mehr als sein prominenter Mitspieler Kramaric (2), mit Kroatien 2018 Vizeweltmeister und vier Jahre später WM-Dritter. Im Gegensatz zum Benjamin warten Marius Bülter, der ehemalige Unioner, und der Niederländer Wout Weghorst, der von Manchester United den Weg zurück in die Bundesliga gefunden hat, auf ihr erstes persönliches Erfolgserlebnis als Stürmer.

Mit etwas Glück hätte Beier auch im Stadion An der Alten Försterei landen können. Er ist sozusagen vor der Haustür großgeworden. In Brandenburg an der Havel ist er geboren, sein Fußball-Abc hat er beim ESV Kirchmöser und beim Brandenburger SC Süd 05 gelernt, um mit zwölf Jahren an die Eliteschule des Sports von Energie Cottbus zu wechseln und mit 15 nach Hoffenheim zu gehen. Dort hat er einst Niklas Süle als jüngsten TSG-Bundesligaspieler abgelöst, der er mit 17 Jahren und 114 Tagen mal war, inzwischen aber von Tom Bischof (16 Jahre, 264 Tage) getoppt worden ist. Nach einer zweijährigen Ausleihe an Zweitligist Hannover 96 ist bei Beier anscheinend der Knoten geplatzt.

Mit jungen Spielern tun sich die Eisernen dagegen nicht ganz so leicht. Im Gegenteil, oft war es so, dass sie das Team mit dem höchsten Altersdurchschnitt stellten, häufig die 30-Jahre-Grenze kratzten und ab und an sogar übertrafen. Vor einer Woche beim 1:2 in Wolfsburg betrug der Altersschnitt – ohne den 36-jährigen Bonucci, dafür mit dem gleichaltrigen Christopher Trimmel – 28,5 Jahre und war damit vergleichsweise niedrig. In der Vorsaison, im letzten Saisonspiel, dem 1:0 gegen Werder Bremen, mit dem die Qualifikation für die Champions League zementiert worden war, betrug der Altersschnitt 29,9 Jahre. Wieder ein Spieljahr davor, in der Saison 2021/22, nominierte Trainer Urs Fischer eine Startelf, die im Schnitt 30,1 Jahre zählte und von keinem anderen Team übertroffen wurde. Der Gegner an jenem 15. Januar 2022: TSG 1899 Hoffenheim. Das Ergebnis: Union 2, Hoffenheim 1.

Seit den D-Junioren ein Eiserner

Die Eisernen machen also weiterhin auf alt – neun Spieler im 28-köpfigen Aufgebot sind 30 Jahre oder älter –, derweil rückt ein erstes Talent aus dem Nachwuchsleistungszentrum nicht nur ins Blickfeld der Profis, sondern mischt bereits munter mit: Aljoscha Kemlein, gebürtiger Berliner und seit den D-Junioren ein Eiserner. Der Mittelfeldspieler mit Ambitionen nach vorn wurde in verschiedenen Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bundes eingesetzt. Bei der deutschen U20 war er Anfang des Monats bei den 1:1-Spielen gegen Italien und in Polen mit von der Partie.

Ein Jahr zuvor, am 1. September 2022, wurde für Kemlein ein Kindheitstraum wahr: Er bekam einen Profivertrag. „Aljoscha hat seine Qualitäten oft gezeigt und wir sind überzeugt davon, dass seine Entwicklung noch lange nicht zu Ende ist“, begründete Geschäftsführer Oliver Ruhnert die damalige Beförderung des Jungen. Der versprach, nachdem er nach seiner ersten Sommervorbereitung mit den Stars in Österreich körperlich zwar geschafft, aber umso glücklicher war: „Ich will die Herausforderung angehen und alles geben, um erfolgreich zu sein.“

Aljoscha Kemlein bei der Team-Präsentation im Stadion An der Alten Försterei

Seit dem Saisonauftakt, dem 4:1 am 20. August gegen Mainz, ist Kemlein beim 1. FC Union Berlin nun das, was Maximilian Beier bei der TSG 1899 Hoffenheim einst war: der jüngste Spieler des Vereins in der Bundesliga. 19 Jahre und 20 Tage zählte er an jenem Sonntag. Kurz nur war sein Auftritt, wenige Minuten. Schon länger, gut eine halbe Stunde, durfte Kemlein beim 4:1 in Darmstadt ran. Fast hätte er im dortigen Stadion am Böllenfalltor – sein Schuss aus der Distanz landete an der Latte – schon seinen ersten Treffer erzielt.

Das ist die Melodie der Meister

Zurück zu Madrid und zurück zum Gefühl. Wer drei Tage zuvor erstmals die Hymne der Champions League auf dem Rasen hörte, diese klassischen Töne nach Georg Friedrich Händel, und den Text, mit dem auf Deutsch, Englisch und Französisch die Meister, die Besten, les grandes equipes, the champions besungen werden, und den Weltstars wie Andrea Bocelli und Jonas Kaufmann schon durch die Stadien geschmettert haben, muss vielleicht ein wenig geerdet werden. Darin, keine Bange, ist Trainer Urs Fischer ein Meister. Das sollte dem Schweizer auch bei Aljoscha Kemlein, der im Estadio Santiago Bernabéu seine Feuertaufe in Europas Königsklasse erlebte, gelingen.

Außerdem erklingt im Stadion An der Alten Försterei eine ganz andere Hymne, die gerade Eisern-Anhängern deutlich rhythmischer in den Ohren klingt und die für noch mehr Glanz in den Augen der Anhänger und Feuer unter den Spielern sorgt: dieser fast heisere Sprechgesang über das Werden und Wachsen der Schlosserjungs. Dazu Nina Hagen, die Godmother of Punk, mit „Wir aus dem Osten geh‘n immer nach vorn, Schulter an Schulter für Eisern Union“, das Stadion in zigtausend rot-weiße Schals getaucht, die Massen singen voller Inbrunst mit, auf den Rängen herrscht Gänsehaut. Das ist die echte Melodie der Meister.



Fehlt zum puren Glück nach zwei Niederlagen in der Liga nur mal wieder ein Dreier.