1. FC Union Berlin: Ein Plädoyer für Trainer Urs Fischer!

Es war im März dieses Jahres, der Frühling und damit verbunden auch der Saisonendspurt in der Fußball-Bundesliga kündigten sich an, da saß Urs Fischer in einer der Logen im Stadion an der Alten Försterei. Im Exklusivinterview mit der Berliner Zeitung ging es in der Hauptsache um den schier grenzenlosen Erfolg, den der Schweizer beim 1. FC Union Berlin hat.



Fischer sprach über die Entwicklung im Verein, die seit seiner Ankunft im Sommer vor fünf Jahren stets nach oben zeigte. Er sprach aber auch über den Fall des Misserfolgs. Was würde passieren, wenn die Leistungen seiner Mannschaft irgendwann einmal stagnieren, vielleicht sogar in die genau gegensätzliche Richtung abdriften würden?