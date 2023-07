1. FC Union Berlin: Ein Trainingslager, zwei Neue und noch viele Fragezeichen

Lauter Beifall brandete auf, als die Mannschaft des 1. FC Union Berlin nach der öffentlichen Trainingseinheit am Sonnabend noch einmal eine Runde durch die Bonava-Arena, der Heimspielstätte von Oberligist FSV Union Fürstenwalde, drehte.

Knapp 300 Anhänger des Fußball-Bundesligisten hatten sich bei mehr als 30 Grad Celsius auf den Weg gemacht, ihre Lieblinge aus nächster Nähe zu bestaunen.

Union zum Anfassen. Ein erster Vorgeschmack auf die neue Saison, die im Umfeld der Köpenicker so viele Menschen elektrisiert. Real Madrid könnte schon bald in der Champions League seine Visitenkarte abgeben, vielleicht ja auch Manchester City oder der FC Barcelona, wenn auch nicht im Stadion An der Alten Försterei, sondern im Olympiastadion. Bis dahin, das fällt spätestens auf den zweiten Blick auf, ist die Realität erst einmal eine andere, etwas kleiner. In fünf Wochen, am 13. August (18 Uhr), reist die Mannschaft von Trainer Urs Fischer in der 1. Runde des DFB-Pokals zu Regionalligist Astoria Walldorf. Und selbst bis zu dieser Partie ist noch eine ganze Menge zu tun.

Das Kurztrainingslager in Bad Saarow, das am Sonntag nach vier Tagen sein Ende fand, hat Spaß gemacht und hat für viel gute Laune gesorgt –

auf, aber vor allem neben dem Platz. Doch etliche Personalien im Kader sind noch ungeklärt. Hatte Manager Oliver Ruhnert in den Vorjahren beim Aufgalopp in der kleinen Gemeinde an der nördlichsten Spitze des Scharmützelsees schon einige Zugänge unter Dach und Fach gebracht, waren es in diesem Jahr nur deren zwei.

Mikkel Kaufmann, der für mehr als zweieinhalb Millionen Euro vom FC Kopenhagen losgeeist wurde, und Alex Král, der nach dem Abstieg mit dem FC Schalke 04 eine neue Herausforderung gesucht hat, waren Teil der Köpenicker Reisegruppe. Beide hinterließen einen hochmotivierten Eindruck. Besonders dem dänischen Stürmer merkte man an, dass er nach zwei Leihen in die 2. Bundesliga zum Hamburger SV und zum Karlsruher SC seine Chance nun in der Bundesliga nutzen will.

Ansonsten sahen die Fans ausschließlich bekannte Gesichter. Von Leistungsträgern, wie Robin Knoche oder Rani Khedira, die auch in Zukunft das Trikot des Champions-League-Teilnehmers tragen werden, aber auch von Spielern, die der Verein bis zum Saisonstart gerne noch abgeben würde. Dominique Heintz (zuletzt nach Bochum ausgeliehen) oder Tim Skarke (im ersten Halbjahr 2023 für Schalke am Ball) wären da beispielsweise zu nennen.

Und sie sahen Danilho Doekhi, dessen Name seit dem Wochenende noch einmal heißer in der Gerüchteküche des internationalen Transfermarkts gehandelt werden dürfte, als ohnehin schon. Weil der FC Bayern Innenverteidiger Min-Jae Kim vom SSC Neapel verpflichtet, hat der italienische Meister auf dieser Position dringend Bedarf. Der Niederländer, der in der vergangenen Spielzeit fünf Tore für die Eisernen erzielte, gilt als heißer Nachfolge-Kandidat.

In einer Medienrunde am Sonnabend hatte Ruhnert ganz offen über einen möglichen Weggang des 25-jährigen Kopfballungeheuers gesprochen. „Er ist der Spieler, den wir am schwierigsten von allen gehen lassen würden“, so der Geschäftsführer Profifußball, der möglicherweise schon gewusst haben dürfte, dass ihn diese Personalie in diesem Sommer noch länger beschäftigen könnte.

Vier Testspiele bis zum Trainingslager in Österreich

Ruhnert, das weiß er selbst am allerbesten, muss zudem noch weitere Verstärkungen an Land ziehen. Nicht eine oder zwei, sondern mindestens drei, wenn nicht sogar vier oder fünf neue Spieler braucht es für den Dreiklang aus Champions League, Bundesliga und DFB-Pokal. Die Zahl der Zugänge ist zudem abhängig davon, wer den Verein noch verlässt. Beim zweiten Trainingslager in Österreich (ab dem 24. Juli) will Union mit Ausnahme der üblichen Feinjustierungen gegen Ende der Transferphase möglichst vollzählig sein. Zumal schon davor bei Regionalligist FSV Luckenwalde (12. Juli), Ungarn-Klub Zalaegerszegi TE FC (15. Juli), gegen Rapid Wien (19. Juli) und Holstein Kiel (22. Juli) ausgiebig unter Wettkampfbedingungen getestet wird.