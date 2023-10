Herausragend



Kein Unioner.



Gut zu Fuß



Kein Unioner.

Mit Eifer dabei



Robin Gosens: Der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte war der einzige Spieler in Reihen der Hausherren, bei dem man das Gefühl hatte, er wolle diese Niederlage um jeden Preis verhindern. Na klar, auch Gosens hatte mehr unglückliche Aktionen als solche, die der Mannschaft geholfen hätten. Aber er biss, bereitete mit starkem Pass auf Becker eine Chance vor (68.), setzte Behrens mit energischer Grätsche in Szene (77.) und hatte selbst eine gute Chance aufs mögliche 1:2 (85.). Sein Schuss wurde von einem Stuttgarter Abwehrspieler geblockt.



Sheraldo Becker (ab 46.): Der schnelle Angreifer war nach seiner Einwechslung zur Pause ein belebendes Element. Bereitete die Top-Chance von Fofana vor (79.) und brachte die Defensive der Schwaben zumindest hin und wieder mal in Verlegenheit.



Alex Král (ab 46.): In der zweiten Halbzeit waren die Löcher im zentralen Mittelfeld zumindest für 20 Minuten etwas kleiner. Daran hatte der Tscheche, der für Khedira aus der Startelf weichen musste, seinen Anteil.



Frederik Rönnow: Machte beim ersten Gegentreffer zwei Schritte nach vorne ohne an die Kugel zu kommen. Beim Kopfball von Guirassy wäre er aber wohl ohnehin chancenlos gewesen. Bei den weiteren Stuttgarter Toren ohne Abwehrchance, dafür mit einer herausragenden Parade gegen Leweling, der nach einer Stunde freistehend am Dänen scheiterte.

Luft nach oben



Robin Knoche (bis 80.): Nach fünf Spielen ohne den Abwehrchef kehrte der 31-Jährige direkt wieder zurück in die Startelf. Ohne Spielpraxis wirkte er unsicher, was sich beispielsweise kurz vor der Pause in einem völlig missratenen Rückpass auf Rönnow widerspiegelte. Auch beim ersten Gegentor nicht schuldlos, fehlte die Abstimmung mit Doekhi hier komplett.



Christopher Trimmel: Der Kapitän dürfte seinen Platz auf der rechten Seite während der verletzungsbedingten Abwesenheit von Konkurrent Juranovic sicher haben. Eine Bewerbung war sein Auftritt gegen Stuttgart aber nicht. Schwache Hereingaben, defensiv zumindest noch weitgehend solide.



Rani Khedira (bis 63.): Hielt beim Comeback und gleichzeitigem Bundesliga-Saison-Debüt etwas mehr als eine Stunde durch. Die lange Verletzungszeit merkte man ihm deutlich an.



David Fofana (ab 46.): Die Leihgabe des FC Chelsea wartet weiter auf das erste Saisontor. Nach 79 Minuten wäre es fast soweit gewesen, doch die Hereingabe von Becker konnte Fofana aus kurzer Distanz nicht nutzen. Da war so viel mehr drin!



Kevin Behrens: Der erste Selfmade-Nationalspieler von Union hatte nach 77 Minuten seine einzige Chance der Partie. Frei vor Nübel scheiterte er aber am VfB-Schlussmann. Die Strapazen der langen Länderspielreise waren ihm in vorderster Front anzumerken, Behrens wirkte im Großteil seiner Szenen nicht frisch.



Danilho Doekhi: Abstimmungsproblem mit Knoche vor dem ersten Gegentor. Spielte in der zweiten Halbzeit einen öffnenden Pass auf Becker, ansonsten wirkte er wacklig und instabil.



Diogo Leite: Erneut eine schwache Leistung des Portugiesen. Sein linker Fuß war ein weiteres Mal kein Faktor in der Spieleröffnung, zudem gegen die wirbelnde Offensive der Gäste mit Defiziten in der Schnelligkeit. Den dritten Gegentreffer von Undav verschuldete er mit einem schlampigen Fehlpass tief in der eigenen Hälfte.

Unterdurchschnittlich



Lucas Tousart (bis 46.): Sinnbildlich sein Schuss fünf Minuten vor der Pause aus eigentlich guter Position, der aber völlig misslang. Der Ex-Herthaner ist noch weit von seinem Leistungsmaximum entfernt. Fischer nahm ihn zur Pause zurecht runter.



Janik Haberer (bis 46.): Auffälligste Szene, als er nach einem taktischen Foul an ihm die Nerven verlor und sich selbst die Gelbe Karte einhandelte. Ansonsten war vom ehemaligen Freiburg nichts zu sehen.



Kevin Volland (bis 46.): Nach einem Auftritt wie diesem fällt es schwer zu glauben, dass der Stürmer mal deutscher Nationalspieler war. In nahezu jedem Zweikampf einen Schritt zu spät, ohne Ideen und Abschlüsse. Das war viel zu wenig.



Zu spät gekommen



Benedict Hollerbach (ab 80.).