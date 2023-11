Es ist außergewöhnlich, was beim 1. FC Union Berlin momentan passiert. Erstens, weil kein anderer deutscher Profiklub in den vergangenen Jahren elf Pflichtspiel-Niederlagen am Stück hinnehmen musste. Zweitens, und das ist noch viel bemerkenswerter, weil alle elf Pleiten unter die Regie ein und desselben Trainers fallen: Urs Fischer.



Vorbildlich und in der heutigen Zeit wohltuend angenehm, dass die Verantwortlichen um Präsident Dirk Zingler und Manager Oliver Ruhnert dem Publikumsliebling so lange ihr Vertrauen ausgesprochen und ihn nicht gleich bei der erstbesten Gelegenheit öffentlich angezählt haben, stattdessen geduldig geblieben sind. Mittlerweile ist das sportliche Desaster aber an einem Punkt angekommen, an dem es auch nach außen ein klares Bekenntnis zum Trainer braucht – oder, und auch das wäre nach elf Niederlagen völlig legitim, gegen den Trainer.

Weil es das bislang nicht gibt, muss sich Fischer seit der Niederlage Anfang Oktober in Dortmund (2:4) und mittlerweile immer häufiger eigentlich vor und nach jedem Spiel fragen lassen, wie das denn jetzt mit seinem Arbeitsplatz eigentlich ist. Ob er das Vertrauen noch spürt, ob er glaubt, im kommenden Spiel noch auf der Bank zu sitzen. Über einen Trainertausch mit dem in Köln ebenfalls glücklosen Steffen Baumgart wird wild spekuliert. Fischer ist angeknockt, zu Recht genervt, und dadurch ergeben sich Nebenkriegsschauplätze, wie seine Rote Karte in Stuttgart gerade unter Beweis gestellt hat.



Die Spieler, nach der Pokal-Pleite waren es Kapitän Christopher Trimmel und Robin Knoche, machen sich für ihren Trainer öffentlich stark. Sie wollen weiter unter Fischer arbeiten, treffen am Ende aber nicht die Entscheidung.

1. FC Union Berlin: Ist man von Urs Fischer restlos überzeugt – oder nicht?

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder sind die handelnden Personen von Urs Fischer als Trainer so sehr überzeugt, dass man mit ihm weitermacht. Komme was wolle, selbst der Gang in die Zweite Bundesliga. Der SC Freiburg hat es vor acht Jahren vorgemacht. Christian Streich durfte mit den Breisgauern absteigen und revanchierte sich, indem er dem Verein nur ein Jahr später als Meister wieder nach oben verhalf, bis nach Europa sogar.



Oder ist diese Überzeugung nicht da? Dass Fischer dem Verein auch aus einem tiefen Tal wieder auf die Beine helfen kann. Dann verliert man aktuell extrem wertvolle Zeit mit der ersten Konsequenz, dass man aus dem DFB-Pokal schon ausgeschieden ist und sich am kommenden Mittwoch nach dem Spiel in Neapel selbiges wohl auch über die Champions League sagen lässt.

Es ist immer wieder von einer Trendwende die Rede, aber wie genau sieht diese in der Praxis aus? Selbst wenn der 1. FC Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt gewinnt, heißt das noch nicht, dass die Mannschaft auch in Neapel und Leverkusen siegt. Dann ist Länderspielpause und Fischer zappelt zumindest in der Öffentlichkeit immer noch wie ein Fisch, der viel zu lange auf dem Trockenen liegt, weil die Diskussionen nicht aufhören.



Die sportlich derart prekäre Situation gibt es spätestens seit dieser Woche her, Klartext zu reden. Egal, wie er sich anhört. Übernehmen Sie, Herr Zingler, Herr Ruhnert!



Nils Malzahn ist Lead-Redakteur Sport der Berliner Zeitung und berichtet regelmäßig von den sportlichen Geschehnissen beim 1. FC Union Berlin.