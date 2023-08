Allem Anschein nach trägt der italienische Weltklasseverteidiger Leonardo Bonucci künftig die Farben des 1. FC Union Berlin. Der 36-Jährige, der über Jahre hinweg die Frontfigur von Juventus Turin war, aber bei den Bianconeri aufgrund von Differenzen mit Trainer Massimilano Allegri keine Zukunft mehr hatte, wird nach Informationen dieser Zeitung heute Abend in Berlin erwartet, am Freitag den Medizincheck absolvieren und anschließend bei einem Okay der Ärzte einen Einjahresvertrag unterschreiben. Was für ein Coup der Eisernen, die damit einmal mehr beweisen, dass nichts für sie unmöglich zu sein scheint.

Lazio Rom war ebenfalls stark interessiert

Bonucci, der bis dato 121 Länderspiel bestritten hat und im Jahr 2021 die Squadra Azzurra als Abwehrchef zum Europameistertitel führte, hat sich dem Vernehmen nach gegen ein Angebot von Lazio Rom und für die Offerte des Bundesligisten entschieden. Auch der FC Genua war an einer Verpflichtung interessiert, hatte allerdings im Gegensatz zu Lazio und Union nicht das Pfund Champions League zu bieten. Von einer Ablösesumme von gerade mal zwei Millionen ist in italienischen Medien die Rede, womöglich kommt er jedoch sogar zum Nulltarif. Bonuccis Kontrakt mit Juve war grundsätzlich bis Juli 2024 datiert.

Union, das war bekannt, fahndete in den vergangenen Wochen unter Hochdruck nach einem weiteren Abwehrmann von Format, war dabei schon vor ein paar Wochen in Kontakt mit Bonucci getreten. Dringlich wurde die Angelegenheit zuletzt auch durch die Verletzung von Danilho Doekhi, der sich beim 4:1-Erfolg gegen Darmstadt 98 das Jochbein gebrochen hatte und erst einmal nicht zur Verfügung steht.



Bonucci hat Erfahrungswerte wie kein anderer im Kader von Urs Fischer, im Besonderen auf internationaler Ebene. 84-mal kam er bis dato in der Champions League zum Einsatz, stand mit Juventus in den Jahren 2015 (1:3 gegen den FC Barcelona) und 2017 (1:4 gegen Real Madrid) gar im Finale der europäischen Eliteliga.