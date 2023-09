1. FC Union Berlin: Ex-Stürmer Cedric Teuchert blüht in der 2. Bundesliga auf

Die Torgefahr fehlt dem 1. FC Union Berlin derzeit fast vollständig. Bei den zurückliegenden vier Niederlagen erzielten die Köpenicker dreimal keinen Treffer. Mehr noch: Beim 0:3 gegen RB Leipzig, dem 0:1 bei Real Madrid und dem 0:2 gegen die TSG Hoffenheim erspielte sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer kaum Chancen. Das einzige Erfolgserlebnis der vergangenen Wochen durfte beim 1:2 in Wolfsburg in Robin Gosens ein Spieler bejubeln, der seine Qualitäten eigentlich nicht im Sturmzentrum hat.

Ein Ex-Spieler der Eisernen ist aktuell sehr viel treffsicherer. Cedric Teuchert führt gemeinsam mit Hertha-Profi Haris Tabakovic die Torjägerliste der 2. Bundesliga an. Am Sonntag schoss der 26-Jährige, mit Hannover 96 eigentlich schwach in die Saison gestartet, seine Mannschaft zwischenzeitlich gar auf Rang eins in der Blitztabelle. Am Ende teilten die Niedersachsen trotz Teucherts frühem Treffer beim 1:1 die Punkte mit Gegner Fortuna Düsseldorf.

Die Tabellenführung wäre ein schöner Bonus zu Teucherts bislang überzeugenden Auftritten gewesen. Sieben Treffer hat er an den ersten sieben Spieltagen erzielt, dazu drei weitere vorbereitet. Ohne ihn dürfte sich Hannover 96 vermutlich keine berechtigten Hoffnungen machen, am Saisonende nach dann fünf Jahren in der 2. Bundesliga wieder ins deutsche Fußball-Oberhaus zurückzukehren.

Im Sommer 2020 war der Angreifer vom FC Schalke 04 nach Köpenick gewechselt. Unter Urs Fischer schaffte er es allerdings fast nie über die Joker-Rolle hinaus. In insgesamt 37 Pflichtspielen für den 1. FC Union Berlin erzielte er lediglich drei Treffer. Besonders in Erinnerung blieb dabei sein spielentscheidendes Tor gegen Bayer Leverkusen während der Corona-Zeit. Wären seinerzeit im Stadion An der Alten Försterei Zuschauer zugelassen gewesen, der 1:0-Siegtreffer in der 89. Minute hätte bei ihm vermutlich noch deutlich bewegendere Eindrücke hinterlassen.

Möchte man an Teucherts momentan herausragender Form doch noch etwas kritisieren, dann schafft man das lediglich mit einem genaueren Blick auf die Statistik. Fünf seiner sieben Tore hat er nämlich vom Elfmeterpunkt erzielt. Mehr schaffte zu einem solch frühen Zeitpunkt in der Saison noch kein Spieler in der 2. Bundesliga.