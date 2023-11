Am Samstag ist es endlich wieder so weit, Familienausflug nach Berlin. Bei mir bedeutet das um 5.00 Uhr aufstehen, mit Frau und Sohn zum Flieger nach Oslo-Gardermoen, um gegen 9.30 Uhr kontrolliert auf die Rollbahn bei Schönefeld zu fallen.



Spätestens nach der Gepäckausgabe trennen sich die Wege: Während meine Frau das Weite in der Tiefe der Berliner Shoppingcenter sucht, werden sich Sohn und Vater Richtung Köpenick aufmachen. Endlich wieder gemeinsam Alte Försterei und mit Eintracht Frankfurt als Gegner.

Lang genug ist es her – am 17. April vorigen Jahres waren wir zum letzten Mal gemeinsam im Stadion. Gegner damals? Eintracht Frankfurt. Ausverkauftes Stadion, der 1. FC Union Berlin gewann 2:0. Meines Sohnes Helden an jenem Tag waren Awoniyi, Rönnow, und Knoche. Zwei davon sind morgen dabei. Vielleicht reicht das für die Null hinten.

Das Drumherum in der Alten Försterei findet er cool

Zu den 24 weiteren Spielen, zu denen ich seitdem für Union geflogen bin, ist er nicht mitgekommen. Keine Ahnung warum. Denn in Oslo rennt er fast ausschließlich in Union-Klamotten rum. Und das Drumherum an der Alten Försterei findet er auch cool. Wahrscheinlich ist sein Fußballinteresse dann doch geringer als der Hang zu Union-Klamotten, inklusive des alle paar Jahre neuen, weil rausgewachsenen „Tusche Kick & Rusch“-Hoodies.



Wo soll das Interesse außer vom Vater auch herkommen in der norwegischen Diaspora, in der Leute mit Skiern statt Bällen an den Füßen geboren werden. Ich weiß, das ist eine Ausrede. Ich habe als Union-Vater versagt. Fühlt sich manchmal so an. Aber immer noch besser als die Dutzenden kleinen Hålands an seiner Schule.

Zur Person Andras Ruppert (55), in Berlin-Lichtenberg aufgewachsen, ist studierter Volkswirt und weltweit als Strategieberater tätig. Seit mehr als 40 Jahren Union-Fan mit Dauerkarte, wohnt er seit 20 Jahren mit Frau und Sohn in Oslo, Norwegen. Er ist Mitgründer des norwegischen Union-Fanclubs Bamsegjengen, bekennender Metalhead, Geschichtsnerd und Münzsammler. Alle 14 Tage schreibt er für die Berliner Zeitung über seinen Herzensverein.

Das erste Spiel meines Sohnes an der Alten Försterei liegt gut zehn Jahre zurück. Da war er drei Jahre alt, saß trotz des Gemurres hinter mir auf meinen Schultern, und wir erlebten einen 2:1-Sieg gegen Duisburg. Danach kam er mindestens einmal pro Jahr mit. Wer daraus schließt, dass mein Sohn ein Glücksbringer ist und ich ihn zum Stadionbesuch väterlich nötige, dem sei gesagt, dass er durchaus zum Glücksbringer getaugt hat. Seine unbefleckte Glückskraft hatte er allerdings verloren, am 14. September 2019 beim 1:2 zu Hause gegen Bremen. Da hat er seine einzige Union-Niederlage erlebt. Wenn’s mal so bleibt.

Gute Miene zu meinem bösen Spiel

Manch einer fragt sich bei der Familienüberschrift, ob ich es nicht bei meiner Frau versucht hätte mit Union. Aber ja doch! Als „normale“ Norwegerin hat sie allerdings von Hause aus NIX mit Fußball am Hut, schon gar nicht mit dem Trio aus Bier, Stehplatz und damals noch „oben ohne“ (Dach). Aber um mit mir leben zu können, musste sie das einmal aushalten.

Am Freitag, dem 15. November 2002, war das. Ich hatte Geburtstag. Wir wohnten noch in Hamburg, saßen am Frühstückstisch, und sie fragte: „Du hast bisher noch gar nicht sagen wollen, was du heute Abend machen möchtest?“ Meine länger geplante Antwort lautete: „Ich wünsche mir, dass wir heute blaumachen, ins Auto steigen und an die Alte Försterei fahren.“ Meine Frau schluckte, machte gute Miene zu meinem bösen Spiel, und kam mit.



Muss man sich mal vorstellen. Gerade 20 Jahren ist es her, da fuhr man an die Alte Försterei und kaufte ein Ticket für die Zweite Bundesliga vor Ort am Kassenhäuschen. Machten außer uns an dem Tag noch 8.900 andere. Wir sahen ein 1:1, mit Torwart Robert Wulnikowski als bestem Unioner auf dem Platz. Der Gegner damals? Ihr könnt es Euch denken: Eintracht Frankfurt.

Eisern!