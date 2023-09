1. FC Union Berlin: Fischer schwärmt von Bonucci, denkt aber lieber an RB

Wo soll man eigentlich anfangen, wenn man auf die letzten Tage rund um den 1. FC Union Berlin zurückblickt? Bei der fabelhaften Champions-League-Auslosung, die den Eisernen nicht nur die SSC Neapel und den SC Braga, sondern mit Real Madrid den prominentesten Verein Europas beschert hat? Bei der Verpflichtung von Europameister Leonardo Bonucci, der ab sofort die Defensive verstärkt? Oder bei Robin Gosens, der von Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden Länderspiele gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September) nominiert wurde und damit zum ersten deutschen A-Nationalspieler der Köpenicker aufsteigen wird?

Ginge es nach Trainer Urs Fischer, hätte er auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig (Sonntag, 17.30 Uhr) keine Frage zu einem dieser Themen beantwortet. Der Schweizer, das kommt wenig überraschend, denkt schon jetzt intensiv über den kommenden Gegner nach. Über den Plan, der am besten dazu geeignet ist, die Sachsen in der Bundesliga ein sechstes Mal in Serie zu besiegen.

„Es ist ein Gegner mit einer unglaublich hohen Qualität, der mit Openda, Olmo oder Forsberg einige Unterschiedsspieler in seinen Reihen hat. Sie sind stark im Gegenpressing und haben es geschafft, ihre Neuzugänge sehr schnell an ihre Automatismen zu gewöhnen“, referierte Fischer über die Mannschaft von Trainer Marco Rose, die insbesondere mit dem 3:0-Sieg im Supercup beim FC Bayern schon früh in der Saison ein echtes Ausrufezeichen gesetzt hat.

Natürlich kam Fischer dann aber nicht drumherum, Fragen zu den bestimmenden Themen der vergangenen Tage zu beantworten. Die Auslosung fand er „speziell“, das Wort „fantastisch“ fiel auch. Für Robin Gosens habe er sich sehr gefreut („Es ist immer toll, wenn ein Spieler seine Nationalmannschaft vertreten darf“). So richtig ins Schwärmen geriet er dann aber bei Bonucci.

Am Freitag hatte der Italiener erstmals mit der Mannschaft trainiert und dabei direkt bleibenden Eindruck hinterlassen. „Man hat sofort seine Aura gespürt, seine Vita. Er ist ein Mentalitätsspieler, ein knallharter Verteidiger, der antizipiert und ein Spiel lesen kann“, erzählte Fischer vom 36-jährigen Europameister, der am Sonntag schon im Kader stehen könnte.

Danilho Doekhi zog sich im zurückliegenden Spiel in Darmstadt nämlich einen Jochbeinbruch zu, konnte zwar trainieren, aber noch in kein Kopfballduell gehen. Schlecht für einen Spieler, dessen größte Vorzüge sich defensiv wie offensiv vor allem in der Luft zeigen. Definitiv ausfallen werden auch weiterhin Rani Khedira, András Schäfer und Lucas Tousart. Auch Sheraldo Becker verletzte sich in Darmstadt, wird ebenfalls nicht mit von der Partie sein. Brenden Aaronson ist gesperrt.

Nach dem Aufeinandertreffen mit Leipzig steht für alle Bundesligisten die erste Länderspielpause der Saison auf dem Programm. Auf die Frage, ob Fischer die Pause gelegen komme, fand der eine recht klare Antwort: „Es wird helfen, Spieler wie Kevin Volland oder auch Bonucci noch besser integrieren und an Abläufe gewöhnen zu können.“ Mit neun Punkten aus drei Partien und der dann optimalen Ausbeute würde sich all das sicherlich noch entspannter gestalten.