Die Fußball-Frauen von Hertha BSC haben in ihrem ersten Ligaspiel eine deutliche Derby-Niederlage gegen den Stadtrivalen 1. FC Union Berlin kassiert. Das Team von Trainer Manuel Meister unterlag den Eisernen Ladies am Sonntag auf dem Wurfplatz im Olympia-Park 1:6 (1:4).

1. FC Union Berlin findet richtige Antwort auf frühe Führung von Hertha BSC

Dabei gelang den Blau-Weißen am ersten Spieltag der Regionalliga Nordost ein Blitzstart durch ein Tor von Svenja Poock kurz nach dem Anpfiff. Doch die Köpenickerinnen unter Trainerin Ailien Poese antworteten umgehend. Sarah Abu Sabbah, die in der vergangenen Saison noch für Meppen in der Bundesliga spielte, glich aus. Ein weiterer Treffer der jordanischen Nationalspielerin und zwei von Dina Orschmann sorgten schon vor der Pause für die Vorentscheidung. Zita Rurack und Athanasia Moraitou erzielten kurz vor Schluss die weiteren Tore für Union.

„Uns ist es gelungen, direkt auf das schnelle Gegentor zu Beginn zu antworten. Wir haben das Spiel danach etwas beruhigt bekommen, den Ball laufen gelassen und auch die Tore gemacht. Dass es dann in der 2. Halbzeit ein Stück weit abflacht, ist okay. Am Ende haben wir hier 6:1 im Stadtderby gewonnen und ein gutes Spiel gezeigt“, sagte Poese und zeigte sich mit dem Auftakt zufrieden.

Hertha BSC schickt zum ersten Mal ein Frauenteam in einen Wettbewerb

Beide Clubs starten mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen: Die Hertha geht durch eine Kooperation mit Hertha Zehlendorf zum ersten Mal mit einer eigenen Frauenmannschaft an den Start. Union hat sein Engagement bei der Frauen-Abteilung schon in den vergangenen Jahren verstärkt und gilt als Aufstiegsfavorit.