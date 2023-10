1. FC Union Berlin: Für Jörg Bandlow eine große Stütze beim Kampf aus der Sucht

Nach dem langen Gespräch geht es für Jörg Bandlow noch mal zur Alten Försterei. Kurz das Denkmal vor der Haupttribüne des Stadions, das an die Pokalsieger von 1968 erinnert, betrachten, die Atmosphäre genießen, einfach die eiserne Luft rund um das Stadion aufsaugen. Hier hat er 2008 zum ersten Mal ein Spiel der Eisernen gesehen und sich sofort vom Union-Virus packen lassen. Hier hat der Dauerkartenbesitzer sehr viele emotionale Momente erlebt. Und: Hier hat der 56-Jährige Halt nach der dunkelsten Phase seines Lebens gefunden.

Union-Spiele wegen der Alkoholsucht verpasst

Am 17. Februar des kommenden Jahres wird Jörg Bandlow vier Jahre trocken sein, seine lange Alkohol-Sucht, die ihn beinahe den Job, die Wohnung und im schlimmsten Fall sogar das eigene Leben gekostet hätten, konnte er erfolgreich therapieren. Davor „habe ich viele Spiele verpasst, weil ich getrunken und mich nicht mehr dahin getraut habe“. Und doch war der 1. FC Union Berlin, wie er im knapp zweistündigen Gespräch erzählt, für ihn auch eine Triebkraft, um den Kampf gegen die Sucht anzunehmen: „Ich liebe das Drumherum um diesen Verein, das ist für mich eine riesige Stütze – da wollte ich wieder hin, zu meinem Verein.“

Aber eben nicht mehr so, wie während seiner schlimmsten Lebensphase. Nicht mehr der Fan sein, der aus allen Poren nach Alkohol riechend, von den Rängen obszöne Wörter brüllend, vom Alkohol benebelt in Block vier stehend viele Heimspiele der Eisernen verfolgt hatte. Stets einen Becher Bier in der Hand, den Gedanken an den nächsten bereits im Kopf. Fußball ohne Alkohol? Das ist für die meisten erwachsenen Fußballfans nicht vorstellbar, das ist doch sogar normal – das Bier gehört zum Stadionbesuch genauso wie die Bratwurst.

Genau das sieht Jörg Bandlow mittlerweile anders und ist damit nicht allein. In den ersten Tagen seiner Therapie gegen die eigene Erkrankung war dem 56-Jährigen beim Klinikaufenthalt ein Flyer einer Selbsthilfegruppe für Union-Fans aufgefallen. Der Name: „Nüchtern betrachtet, mehr vom Spiel“. Ein Anruf und Jörg Bandlow war dabei, gehörte zu der kleinen Gruppe, die mittlerweile 32 Mitgliedern Halt und eine neue Perspektive auf ein Fußballspiel ihrer Unioner bietet.

Wie sieht sie aus, die neue, die nüchterne Perspektive aus Block vier? „Man sieht das Spiel besser, kriegt mehr mit. Man redet besser, steht besser, riecht besser und kann bessere Gespräche über den Fußball führen“, sagt Jörg Bandlow. Nicht weniger wichtig: „Man konzentriert sich nicht nur darauf, wie man an das nächste Getränk rankommt. Man kann sich normal unterhalten, unter Alkohol ist man ja schnell mal aggressiv oder lauter, wenn etwas passiert.“ Früher, da hätte er den Union-Fan, der sich letztens hinter ihm an seinem Bier verschluckte und ihm einen Teil davon in den Nacken nieste, „richtig Maß genommen und den richtig beschimpft. Jetzt habe ich mich umgedreht und gesagt, dass ich hoffe, dass da nicht so viel Schnodder dabei war, es abgewischt, mich umgedreht und mein Fußballspiel weitergeschaut“. Jörg Bandlow schimpft während der Spiele nicht mehr ganz so viel, ist nicht mehr so laut, benutzt gewisse Wörter nicht mehr. „Früher dachte ich, dass das dazu gehört – da war ich laut und ordinär“, sagt er.

„Nüchtern betrachtet, mehr vom Spiel“: Die kleine Selbsthilfegruppe erlebt immer größeren Zulauf. Privat

Und damit machte er es im Prinzip nicht viel anders als andere Fußballfans, die regelmäßig ins Stadion fahren oder gehen. Angefangen beim festen Treffpunkt vor dem Spiel ging es bei ihm früher mit dem Wegbier zur Alten Försterei, er kaufte das Stadionheft, sein Freund die Bratwurst, er wiederum die nächsten Getränke, was dann Bier war. „Eines Tages, als es mir schon sehr schlecht ging“, erzählt Bandlow, habe ihm sein Freund direkt gesagt, „dass er das Wegbier vergessen hat.“ Die indirekte Botschaft dahinter aber war eine andere. Denn: „Mein Freund ist ein schlauer Mann, der vergisst das nicht.“ Und deshalb kam bei Jörg Bandlow der Gedanke: „Oh, jetzt hat er was gemerkt. Ich habe bestimmt auch wie eine Kuh gegen den Wind gerochen. Es war mir anzusehen – ich hatte gelbe Augen, schlechte Haut, hatte eine Schuppenflechte entwickelt. Sah fahl aus, habe nicht mehr richtig gegessen, sondern nur noch, wenn es gar nicht mehr ging. Das waren die Momente, wo ich erkannte, dass ich was ändern muss.“

Alkohol hatte im Leben des 56-Jährigen schon immer eine Rolle gespielt: Die Eltern hatten getrunken, auch er kam früh in Kontakt damit; den „Jockel“, so sein Spitzname, kannte man in seinen jungen Jahren mit Alkohol und das war auch für niemanden ein Problem. Wie schnell es das aber werden kann, musste Jörg Bandlow erfahren, als seine Frau an Krebs erkrankte und daran starb. „Wir haben sechs Jahre gekämpft, aber leider verloren. Und da ging dann gar nichts mehr bei mir. Ich konnte mein Leben alleine nicht regeln“, sagt er. In der Ehe waren die Aufgaben klar verteilt: Dinge wie Schreibkram oder Behördengänge übernahm seine Frau, weil ihm das nicht lag. Er war hingegen auf Montage unterwegs, brachte das Geld nach Hause.

Auf sich allein gestellt, aber stürzte diese Welt ein und Jörg Bandlow ab. „Ich habe keine Sterbebewältigung gemacht, bin lieber jeder Woche dreimal auf den Friedhof gegangen, habe mich dahingesetzt, bin abgestürzt und habe geheult. Immer wenn es schlimm war, habe ich es weggetrunken – auch Behördenschreiben“, sagt er und berichtet von seinem persönlichen Verdrängungsprinzip. Die ganzen Briefe sammelte er in zwei Schubladen. „Da habe ich neue Briefe reingesteckt, zugemacht, was getrunken und dann war der Brief weg. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass da vielleicht noch ein zweiter Brief kommen kann. So habe ich mein ganzes Leben bestritten, habe alles in Schubladen gepackt, immer schön die Klappe gehalten, weggesteckt und alles weggetrunken.“

Irgendwann aber fing der Alkohol an, sein Leben zu kontrollieren. Lediglich der 1. FC Union Berlin war in dieser Zeit sein familiärer Halt. Dort verlebte er die einzige Zeit, wo ich sich zusammengerissen habe, um die Spiele mitzubekommen und den Schein vor seinen Freunden und dem Sohn zu wahren. Dort fiel es ja nicht so auf, da trinkt man halt. Bis nichts mehr ging. Nach einem ernsthaften Gespräch mit seiner Ärztin, dem Moment, wo er einen Kredit aufnehmen musste, weil Arbeit und Wohnung auf dem Spiel standen, er aber seine Sachen weiter zahlen musste, dämmerte es ihm. Spätestens, als er an seine eigene Kindheit mit trinkenden Eltern zurückdachte und sich fragte, was er dem eigenen Sohn da gerade antat, war der Punkt erreicht, an dem Jörg Bandlow den Kampf gegen seine Sucht aufnahm. Im zweiten Anlauf klappte es mit dem Entzug, Therapien und vor allem die Selbsthilfegruppe gaben ihm Halt und Stabilität.

Bei der Mitgliederversammlung des 1. FC Union Berlin sprach Vereinspräsident Dirk Zingler zuletzt auch über die Selbsthilfegruppe. Matthias Koch/dpa

Während er ziemlich schnell und sogar während der Therapie wieder Heimspiele besucht hat, ist so ein Stadiongang in die Alte Försterei für manch andere Gruppenmitglieder ein größerer innerer Kampf. Sie haben Angst vor Bierduschen und dem daraus folgenden Geruch auf der Kleidung oder der Haut. Denn das erhöht die große Angst vor einer Rückfallgefahr. Alkoholfreie Blöcke oder gar ein komplettes Alkoholverbot in Stadien oder das Verbieten von Werbung für Alkohol im Stadion, wie es die „Weiß-braunen Kaffeetrinker“, ein Fanklub des FC St. Pauli, wollen, strebt die Selbsthilfegruppe „Nüchtern betrachtet, mehr vom Spiel“ gar nicht an.

Zwar haben auch sie sich mittlerweile eine gastronomische Einrichtung in der Nähe des Stadions gesucht, in der sie nicht sofort mit Alkohol trinkenden Fans konfrontiert werden oder verzichtet Jörg Bandlow auf den Besuch des Bierwagens nach Heimspielen, aber „wir sind keine Missionare – wir verteufeln es nicht“. Viel mehr geht es den 32 Mitgliedern um das Bewusstsein im Konsum von Alkohol und einen offenen Umgang mit dem Thema Alkoholsucht. „Dass man eine Verantwortung hat, der Verein eine Verantwortung hat – das ist uns wichtig“, so der 56-Jährige.

Dirk Zingler und Christian Arbeit treffen sich mit der Gruppe

Die kleine Fangruppe zeigt sich bei Veranstaltungen mit anderen Fanklubs, war in diesem Jahr erstmals beim Drachenbootrennen dabei, präsentiert sich auf Flohmärkten und schafft somit Aufmerksamkeit für das Thema Umgang mit Alkohol. Auch im Verein selbst findet diesbezüglich ein Umdenken statt: Am 12. September dieses Jahres trafen sich Präsident Dirk Zingler und Medienchef Christian Arbeit mit der Gruppe zu einem zweistündigen Austausch, bei dem gelacht, diskutiert und sich gegenseitig kennengelernt wurde. Die Erkenntnis: Es sind die Kleinigkeiten im Sprachgebrauch – dass man beispielsweise einen Stadionbesuch mit Bratwurst und Bier assoziiert oder dass man von Freibier statt Freigetränken spricht, wobei es auch nur Ersteres gibt – die man verändern kann.

Dass die Gruppe zuletzt bei der Mitgliederversammlung des 1. FC Union Berlin auch namentliche Erwähnung von Präsident Dirk Zingler erfuhr, kann nur hilfreich sein. Denn aus Sicht von Jörg Bandlow „ist es ein großer Vorteil, wenn man eine Gruppe findet, in der man das gleiche Hobby hat“. Dort sei es einfacher, sich zu öffnen und zu erzählen. „Wir sind sehr öffentlich und wollen andere Unioner davon überzeugen, einen ähnlichen Weg zu gehen. Bei uns ist vor allem nicht nur die Sucht das einzige Gesprächsthema, sondern Union ist immer mit dabei“, sagt er und wird mit den anderen Mitgliedern dabei sein, wenn Union am 21. Oktober gegen den VfB Stuttgart das nächste Mal in der Alten Försterei spielt. Mit einer Cola oder Wasser statt eines Bechers Bier, aber dafür mit dem klaren Blick für das Spiel.