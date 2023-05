1. FC Union Berlin: Was der vierte Platz mit Energie Cottbus zu tun hat

Kapitän Christopher Trimmel (2.v.l.) und der 1. FC Union Berlin wollen am Saisonende den Sprung in die Champions League bejubeln.

Für den FC Energie Cottbus geht es am Sonnabend (13 Uhr) um die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. Gegner im Stadion der Freundschaft ist der FC Rot-Weiß Erfurt, direkter Verfolger der Lausitzer auf Rang zwei. Die drei Punkte, die Cottbus holen könnte, reichen zwar zum Titelgewinn, werden in einer anderen Tabelle aber nicht berücksichtigt. Und an dieser Stelle kommt der 1. FC Union Berlin ins Spiel.

204 Punkte haben die Köpenicker seit dem Aufstieg vor vier Jahren in der Fußball-Bundesliga gesammelt. In der laufenden Saison sind es bislang 56 Zähler, damit hat Union in der prestigeträchtigen Ewigen Tabelle die SG Wattenscheid 09 und Alemannia Aachen überholt. Die Eisernen stehen nun auf Rang 35. Oben erwähnter Fußballklub aus Cottbus hat auf Rang 34 211 Punkte – kann also an den kommenden drei Spieltagen noch überholt werden.

Wie praktisch: Mit sieben Punkten aus den Partien gegen Freiburg (Sonnabend, 15.30 Uhr), in Hoffenheim (20. Mai) und gegen Bremen (27. Mai) wäre Union mindestens aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem nächsten Gegner quasi sicher in der Champions League.

Natürlich ist die Ewige Tabelle der Bundesliga auf der Prioritätenliste der Elf von Trainer Urs Fischer ziemlich weit hinten angesiedelt. Genug Prestige bringt sie aber eben doch mit, schließlich hat der 1. FC Union Berlin in den vergangenen Jahren schon große Traditionsvereine wie Dynamo Dresden oder den 1. FC Saarbrücken hinter sich gelassen.

Nächste Opfer des Union-Aufschwungs könnten in der kommenden Saison dann der FC St. Pauli (Rang 33, 254 Punkte) und Rot-Weiß Essen (Rang 32, 262 Punkte) werden. Um Kickers Offenbach auf Rang 31 (282 Punkte) abzulösen, müssten die Köpenicker im fünften Jahr der Erstliga-Zugehörigkeit wohl deutscher Meister werden. Aber vielleicht sind dafür dann auch einfach nur ein wenig Geduld und eine weitere Saison in Deutschlands höchster Spielklasse nötig.