Der zehnte Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison steht vor der Tür und mit ihm auch die Begegnung des 1. FC Union Berlin mit Eintracht Frankfurt (Sonnabend, 15.30 Uhr). Beide Vereine waren in dieser Woche im DFB-Pokal im Einsatz – mit unterschiedlichem Erfolg. Während die Köpenicker beim VfB Stuttgart (0:1) auch ihr elftes Pflichtspiel in Serie verloren, setzten sich die Hessen mit 2:0 bei Drittligist Viktoria Köln durch und stehen damit im Achtelfinale des Wettbewerbs.

Apropos DFB-Pokal: Genau dort trafen die beiden Vereine im April dieses Jahres letztmals aufeinander. Frankfurt siegte durch zwei Tore des mittlerweile zu Paris St. Germain gewechselten Randal Kolo Muani mit 2:0 und zog anschließend ins Endspiel im Berliner Olympiastadion ein. Das letzte Heimspiel wiederum in der Bundesliga gewannen die Eisernen wenige Tage zuvor selbst mit 2:0.

Das Stadion An der Alten Försterei wird restlos ausverkauft sein. Alle Interessierten, die keine Karte bekommen haben, können die Partie bei Sky auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 verfolgen. Die Vorberichte starten um 15.15 Uhr. Wie gewohnt ist das Aufeinandertreffen der beiden Europapokal-Teilnehmer darüber hinaus auch Teil der großen Nachmittags-Konferenz. Im Wechsel wird hier auch von den Partien zwischen dem 1. FC Köln und FC Augsburg, FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig, TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen und SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach berichtet.



Im Online-Stream wird das Spiel über Sky Go oder beim Streaming-Portal Wow (ehemals Sky Ticket) zu sehen sein. Die Streaming-Anbieter Dazn und Amazon Prime werden das Bundesliga-Spiel nicht live im Fernsehen oder im Livestream zeigen. ARD (Das Erste) und ZDF werden Highlights des Spiels zu einem späteren Zeitpunkt in der „Sportschau“ und im „Sportstudio“ präsentieren.