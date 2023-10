Wie man ein Fest mit knapp 74.000 Gästen, darunter etwas mehr als 73.000 Bekannte und Freunde, feiert? Nun, der 1. FC Union Berlin hat am Tag der Deutschen Einheit dafür ein großartiges Beispiel gegeben. Wobei das mit dem Feiertag zwar irgendwie schon auch ins Bild passte, aber natürlich nicht der Anlass war. Nein, der Bundesligist aus Berlin-Köpenick zelebrierte sein erstes Heimspiel in der Champions League im ganz großen Stil, im ganz großen Rahmen, dem Olympiastadion – musste sich allerdings in der Auseinandersetzung mit dem Sporting Clube de Braga mit 2:3 geschlagen geben, wobei der K.o. in der letzten Minute der Nachspielzeit erfolgte. Was für ein Drama! Was für ein denkwürdiger Fußballabend! Und das nicht nur aus sportlicher Sicht. Um es mit einem der Lieblingswörter von Unions Cheftrainer Urs Fischer zu beschreiben: Wahnsinn!

Das ausverkaufte Olympiastadion in den Farben des 1. FC Union Berlin Contrast/Imago

Innerhalb von noch nicht einmal zwei Arbeitstagen hatten die Unioner die riesige Arena in ein rot-weißes Fußball-Camp verwandelt. Vereinsfahnen hatte man da und dort gehisst, die herthablaue Tartanbahn mit roten Stoffbahnen überdeckt und es schließlich möglich gemacht, dass das weite Oval mit Rotlicht illuminiert werden konnte. Das war eindrucksvoll. Ja, so viel Union war noch nie auf einem Fleck zu finden und das auch noch auf einem Fleck in West-Berlin.

Klimaaktivisten blockieren Anfahrtswege

Nur das Wetter wollte zunächst nicht so recht mitspielen. Denn etwa 50 Minuten vor Spielbeginn, also just, als sich die Spieler zum Warm-up auf den Platz begaben, setzte ein wolkenbruchartiger Gewitterregen ein, der später in einen Dauerregen überging. Noch ärgerlicher allerdings war die Einmischung einiger Klimaaktivisten der Letzten Generation, die den einen oder anderen Anfahrtsweg zu blockieren versucht und dadurch den einen oder anderen Fan in zeitliche Not gebracht hatten. Was soll das?

Was die Zuspätkommer womöglich verpasst haben, war die erste gelungene Offensivaktion der Unioner. In der vierten Spielminute war das, als Sheraldo Becker über die rechte Seite samt Ball ins Laufen kam, nach innen passte und der mitgelaufene Robin Gosens nach einem missglückten Abwehrversuch den Ball über Linie drückte.



Die Eisernen bejubelten einen historischen Treffer, nämlich ihren ersten in der Champions League überhaupt – bis sich der Videoschiedsrichter bei Referee Srdjan Jovanovic meldete und auf eine Abseitsstellung von Becker verwies. Unter den Pfiffen der Union-Fans kam es zu einer Annullierung des Tores, Gosens hatte also etwas voreilig mit seinen Fingern ein Herzchen geformt.

Saatci ist Unions zwölfter Mann

Die Unioner, bei denen der erkältete David Datro Fofano durch Janik Haberer ersetzt wurde, setzten nach, liefen weiter hoch an – und verhinderten dadurch, dass Sporting seinen Rhythmus fand. Vor allem Innenverteidiger Serdar Saatci schien große Probleme mit der Schärfe der Gastgeber zu haben. In der 19. Minute lud er Kevin Behrens mit einem Stockfehler zum Solo Richtung Tor ein und konnte von Glück sprechen, dass Unions Angreifer im Strafraum die Sache mit einem Schlenker nach innen verkomplizierte. In der 26. Minute wurde der Türke von Haberer überspielt, doch Becker scheiterte aus Nahdistanz an Keeper Matheus.

Sheraldo Becker tunnelt beim 1:0 Bragas Keeper Matheus. Huebner/Imago

Der Niederländer ließ sich von dieser vergebenen Chance aber nicht irritieren. Im Gegenteil. In der Folge spielte sich der Mann, der im Sommer den Verein bei einem entsprechenden Angebot am liebsten verlassen hätte, unter Beihilfe von Bragas Abwehr geradezu in einen Rausch.



Auf Zuspiel von Alex Kral machte er sich in der 30. Minute von der Mittellinie aus allein auf den Weg, verzichtete schließlich auf einen Querpass auf den mitgelaufenen Behrens, um schließlich Matheus den Ball durch die Beine zu schießen. Jetzt gab es keinen Eingriff der Schiedsrichter-Crew: Das war es also, das erste Champions-League-Tor in der Geschichte der Eisernen.

Und Becker setzte noch einen drauf, als Danilho Doekhi den Ball mit einem Schlag von der eigenen in die gegnerische Hälfte drosch, Lucas Tousart den Ball geschickt verlängerte und Unions zwölfter Mann, also nicht die Fans, sondern Saatci, mit einem groben Stellungsfehler Becker das 2:0 ermöglichte. Der Stürmer vollendete in der 37. Minute mit einem Linkschuss aus 16 Metern.

Becker erzielt mit seinem linken Fuß das 2:0 für Union. Huebner/Imago

Braga wirkte schwer angeschlagen, kam aber vor dem Pausenpfiff unverhofft noch zum Anschlusstreffer. In Folge eines Patzers von Keeper Frederik Rönnow, der nach einem Eckstoß einen Schuss von Ricardo Horta nur ungenügend zur Seite abwehrte, sodass Abwehrmann Sikou Niakaté in der 41. Minute zu einem für ihn persönlich doch eher seltenen Glücksmoment kam.

Nun stellte sich die Frage, welche Wirkung dieses Tor auf die durch allerlei Niederlagen verunsicherten Unioner haben wird? Die Antwort lautete: eine nachhaltige. Zumindest gelang Braga gerade mal sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff der Ausgleich, wobei der Ausgangspunkt erneut ein Eckball war. Wie von Braga einstudiert, kam der Ball über Ricardo Horta zu Armindo Bruma, der aus 22 Metern einen Kunstschuss wagte, gemäß dem Motto: Traumtor oder Tribüne. Rönnow, dem die Sicht leicht verstellt war, flog vergebens.

Rönnow pariert gekonnt gegen Horta

Vergeblich trachteten die Eisernen im Anschluss danach, zumindest phasenweise wieder Kontrolle über das Geschehen zu gewinnen. Was aber zunächst nicht wirklich gelingen wollte, wie sich unter anderem an Hortas Großchance in der 61. Minute ablesen ließ. Rönnow parierte in diesem Fall allerdings gekonnt.



Erst nach den Wechseln, die Fischer in der 65. Minute vollzog (Aïssa Bilal Laïdouni kam für Tousart, Kevin Volland für Behrens), gelang es den Köpenickern, das Spielgeschehen wieder öfter in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Dadurch hatte auch Becker wieder mehr Ballaktionen – und schließlich auch gute Gelegenheiten zum 3:2. In der 75. Minute traf er nach Laïdouni Zuspiel das Außennetz, drei Minuten später versuchte er sich an einem Schlenzer, der von Niakaté per Kopf abgewehrt wurde.

Und kann es nicht fassen: Union-Coach Urs Fischer. Huebner/Imago

Union spielte nun voll auf Sieg, mit Fischer als Impulsgeber von der Seite, indem er auch noch Offensivmann Brenden Aaronson aufs Feld schickte. Zudem mit einer auch vom Publikum getragenen Leidenschaft. Doch Aaronson rutschte in der 85. Minute nach einer Flanke von Volland um eine Fußlänge am Sieg vorbei. Und dann gab es noch diesen einen Angriff für die Gäste, diesen einen – ziemlich genialen – Schuss von André Costa in der vierten Minute der Nachspielzeit. Wie bitter für die Eisernen.