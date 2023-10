Der 1. FC Union Berlin steht vor seiner Heimpremiere in der Champions League. Die Köpenicker empfangen am Dienstag (18.45 Uhr) Sporting Braga vor 75.000 Zuschauern im Olympiastadion. Beide Teams stehen schon ein wenig unter Zugzwang, ging das erste Spiel in der Königsklasse vor zwei Wochen doch sowohl für Union, als auch für Braga verloren.

Während die Eisernen äußerst unglücklich durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit bei Real Madrid den Kürzeren zogen, unterlagen die Portugiesen vor heimischem Publikum dem italienischen Meister SSC Neapel mit 1:2. Für den Verlierer rückt ein Weiterkommen ins Champions-League-Achtelfinale also erst einmal in weite Ferne.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die brisante Partie wird live und in voller Länge beim Streamingdienst DAZN übertragen. Bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff geht es los mit den Vorberichten. Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Tim Borowski führen durch die Sendung, Marco Hagemann kommentiert die Begegnung der beiden Teams, die letzte Saison schon in der Europa League aufeinandergetroffen sind.



Seinerzeit gewann der 1. FC Union sein Heimspiel gegen Braga - da aber noch im Stadion An der Alten Försterei - durch einen verwandelten Strafstoß von Robin Knoche mit 1:0. Der etatmäßige Abwehrchef fällt am Dienstag allerdings verletzt aus.