1. FC Union Berlin gegen SV Werder Bremen: Von der Königsklasse zum Kellerspiel

Die Halloween-Nacht naht, und die Tabelle sieht für die Bundesligisten 1. FC Union Berlin und den SV Werder Bremen gruselig aus. Am Samstag werden die Eisernen im Bremer Wohninvest Weserstadion um 15.30 Uhr gegen Werder antreten. Beide Mannschaften müssen sich aus ihrem Tief kämpfen – in den ersten acht Spieltagen der Saison haben sie jeweils sechs Punkte gesammelt. Die Abstiegsplätze sind nur noch einen Hauch entfernt.



Nicht nur Unions Cheftrainer Urs Fischer muss eine Pechsträhne beenden, mit neun Niederlagen in Folge für die Eisernen. Auch Ole Werner, Cheftrainer des SV Werder Bremen, sucht derzeit einen Ausweg aus dem Schlamassel. Die Bremer haben vier der letzten fünf Spiele verloren und insgesamt nur zwei Bundesliga-Spiele gewonnen – im September gegen den 1. FSV Mainz 05 und den 1. FC Köln.

Werder Bremen muss gegen die Köpenicker mit mehreren Ausfällen rechnen. „Wer es zum Training geschafft hat, ist im Kader“, sagte Werner während der Pressekonferenz am Donnerstag. Torwart Jiri Pavlenka fällt weiterhin aus, ebenso wie die Verteidiger Christian Groß und Niklas Stark. Auch der Mittelfeldspieler Naby Keïta steht nicht zur Verfügung. „Es ist, wie es ist“, sagte Werner angesichts des momentan unterbesetzten Kaders. Während des Sommertransfermarkts verlor der SV Werder Bremen zudem Torjäger Niklas Füllkrug an den Konkurrenten Borussia Dortmund.

Im neuen Trikot traf der Stürmer am Freitagabend vor einer Woche im Signal Iduna Park auf seine alte Bekannte und verließ das Spielfeld als Sieger (1:0), das Tor schoss sein Mitspieler Julian Brandt. Es war der achtzehnte Gegentreffer, den die Bremer im Verlauf der Saison kassierten. Die Eisernen haben ein Tor weniger zugelassen und nur elf Tore erzielt. In der Offensive schneidet der SV Werder Bremen mit zwölf Treffern besser ab als die Köpenicker.



Gegen den 1. FC Union Berlin erwarten Urs Fischer und Ole Werner, dass Leidenschaft eine große Rolle spielen wird. „Ich glaube, dass Union eine höhere individuelle Qualität hat als in den vergangenen Saisons“, sagte der 35-Jährige. Die Entwicklung eines Vereins brauche manchmal Zeit. Die Transfers der Eisernen fand er angemessen: „Für ihre Spielweise haben sie sehr passende Spieler geholt.“

Ole Werner: „Am Ende des Tages erfolgt Entwicklung auch über Transfers“

Danach analysierte Werner die schwierige Phase, die die Unioner durchmachen: „Du hast als Verein und Trainer eine Spielidee, entwickelst sie weiter, aber am Ende des Tages erfolgt die Entwicklung auch über Transfers.“ Die Ausfälle wichtiger Säulen der Mannschaft hätten den 1. FC Union Berlin zudem bei vorherigen Spielen geschwächt.



Im Champions-League-Match gegen den SSC Neapel sorgten jedoch unter anderem die Rückkehr von Rani Khedira und Robin Knoche für mehr Stabilität in der Aufstellung der Berliner. Beide waren lange verletzt und wurden im letzten Bundesligaspiel der Köpenicker zu Hause gegen den VfB Stuttgart (0:3) eingesetzt.



Von der Königsklasse geht es für die Eisernen jetzt zum Abstiegskampf, und ein weiterer Rückschlag soll abgewendet werden. Das letzte Mal, dass Union auf Bremen traf, stand nach Abpfiff die geglückte Qualifikation für die Champions League fest. Wer weiß, ob die grün-weißen Farben am Samstagabend bei den Eisernen schöne Erinnerungen hervorrufen werden.