Erstmals seit über eineinhalb Jahren verliert der 1. FC Union Berlin zwei Bundesliga-Spiele in Folge. Beim VfL Wolfsburg hatten die Eisernen genug Torschüsse, haderten daher hinterher mit dem Endergebnis (1:2).

Danilho Doekhi: Wir hatten heute genug Chancen, um ein Tor zu erzielen. Die zwei Tore haben wir ihnen geschenkt, wobei der zweite Treffer auch ein schöner Schuss war. Insgesamt hätten wir mehr verdient. Das Spiel am Mittwoch in Madrid war heute noch nicht in unseren Köpfen, weil wir bei der Philosophie bleiben, von Spiel zu Spiel zu denken. Die Niederlage heute müssen wir analysieren und trotzdem die positiven Dinge mitnehmen.

Robin Gosens: Ich stehe hier als relativ trauriger Mann, weil wir ein Spiel verloren haben, das man sicherlich nicht verlieren muss. Wir hatten insgesamt 16 Torschüsse, haben gerade in der ersten Halbzeit spielerisch gute Lösungen gefunden. In der zweiten Halbzeit war das etwas weniger der Fall, wir sind trotzdem noch zwei oder drei Mal richtig gefährlich geworden. In der Bundesliga, das wissen wir alle, ist jedes Spiel schwierig. Trotzdem hätten wir das Spiel heute auch selbst 2:1 oder 3:1 gewinnen können.

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Das war heute eine unnötige Niederlage. Die Mannschaft hat sehr viel richtig gemacht. Wir müssen uns aber den Vorwurf gefallen lassen, bei unseren vielen Chancen nicht effizient genug gewesen zu sein. Unsere phasenweise Dominanz hat uns im Ergebnis dann nichts gebracht, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen.

Niko Kovac (auf der Pressekonferenz): Die Mannschaft hat sich den Sieg erkämpft. Wir haben alles reingeworfen und nicht allzu viele hochkarätige Chancen des Gegners zugelassen. Spiele gegen Union sind immer knapp, daher bin ich froh, dass wir heute das bessere Ende auf unserer Seite hatten.