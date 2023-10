SSC Neapel, Real Madrid, Sporting Braga und der 1. FC Union Berlin: Als am 31. August die Gruppenphase der Champions League ausgelost wurde, war schnell klar, dass für die beiden letztgenannten Teams der Sprung ins Achtelfinale eine faustdicke Überraschung sein würde. Keine Sensation, aber strecken müssten sich beide eben schon.

Hinter den Favoriten aus Italien und Spanien streiten sich Braga und Union vermutlich in erster Linie um Tabellenplatz drei in der Gruppe und müssen im direkten Duell zusehen, keine Punkte zu verschenken. Am Dienstag (18.45 Uhr) kommt es im Olympiastadion nun also zum Hinspiel zwischen den beiden Teams, die sich noch bestens aus der Vorsaison kennen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In der Gruppenphase der Europa League gewann Braga zunächst vor heimischem Publikum mit 1:0, das Rückspiel entschieden die Eisernen dann mit demselben Ergebnis für sich. Gefeierter Held war seinerzeit Robin Knoche, der einen Strafstoß zum Siegtreffer verwandelte. „Sie spielen Fußball mit einer hohen Intensität, das kennen wir noch aus der Vorsaison“, erinnert sich Braga-Trainer Artur Jorge an die Begegnungen aus dem Herbst vergangenen Jahres.

Seit über sechs Jahren ist er Trainer im Verein, erst in verschiedenen Jungendmannschaften, später bei der U23 und nun bei den Profis. „Wir treten hier an, um etwas Zählbares mitzunehmen und müssen uns dafür bestmöglich fokussieren“, weiß der 51-Jährige um die Bedeutung des Spiels. Denn nicht nur Union hat die erste Partie der Gruppenphase verloren (0:1 in Madrid), auch Braga konnte im Heimspiel gegen Neapel (1:2) keine Punkte einsammeln. Ein Fehlstart mit null Punkten aus zwei Partien würde das Überwintern in Europa für beide Teams ein ganzes Stück schwerer machen.

Sporting Braga: Zalazar und Bruma spielten schon in der Bundesliga

Mit Diogo Leite hat der 1. FC Union Berlin einen Portugiesen im Team, der Braga bestens kennt. In der Saison 2021/22 war er an den aktuell Tabellenfünften ausgeliehen. „Sie sind sehr offensivstark, wir dürfen uns keine Fehler erlauben und müssen unsere Tugenden auf den Platz bringen“, erklärte der 24-Jährige vor dem Wiedersehen, bei dem alle Freundschaften für 90 Minuten ruhen müssen. „Sie sind widerstandsfähig und verbessern sich jede Saison, aber wir sind vorbereitet“, so Leite.

Auf der Gegenseite spielen mit Rodrigo Salazar und Bruma ebenfalls zwei Bekannte. Das Duo hat zwar keine Berlin-, dafür aber eine Bundesliga-Vergangenheit. Rodrigo Zalazar spielte sogar noch vergangene Saison in Deutschland, stieg mit dem FC Schalke 04 am Ende in die 2. Bundesliga ab. Bruma war zwischen 2017 und 2019 für RB Leipzig am Ball, spielte danach für Olympiakos Piräus, PSV Eindhoven und Fenerbahce Istanbul, ehe ihn der türkische Spitzenklub erst nach Braga auslieh und ihn für 6,5 Millionen Euro im Sommer endgültig nach Portugal ziehen ließ. Er war es auch, der im Play-off-Rückspiel bei Panathinaikos Athen den entscheidenden Treffer erzielte.