Die Vorfreude in den Reihen des 1. FC Union Berlin steigt langsam, aber sicher. Am 31. August wird bei der Auslosung in Nyon (Schweiz) ermittelt, gegen wen die Köpenicker bei ihrer erstmaligen Teilnahme an der Champions League in der Gruppenphase antreten dürfen.

Etwas mehr als drei Wochen vorher hat der Verein nun verkündet, wie teuer die Tickets für die drei Heimspiele im Olympiastadion sein werden. Klar ist, dass der Verein sein Versprechen gehalten hat, die Partien in finanzieller Hinsicht möglichst allen Mitgliedern zugänglich zu machen.

Tickets für Champions-League-Spiele: Präsident Dirk Zingler hält Wort

Alle Mitglieder des Vereines haben vom 10. bis zum 23. August exklusiven Zugriff auf die Champions-League-Dauerkarten in allen verfügbaren Platzkategorien. Der Verkauf der Dauerkarte endet am Tag vor der Auslosung. Insgesamt gibt es vier Kategorien. Die günstigsten Plätze, die sich im Olympiastadion auf der Gegentribüne befinden, kosten für Mitglieder 75 Euro – wohlgemerkt für alle drei Partien der Gruppenphase!

Vollzahler legen für die Spiele 120 Euro auf den Tisch, ebenfalls ein erschwinglicher Preis. Die besten Plätze auf der Haupttribüne (Kategorie 1) kosten für Mitglieder 180 Euro, für Vollzahler 210 Euro. „Wir werden dafür sorgen, dass sich möglichst viele Menschen, auch Familien diese Spiele leisten können“, hatte Präsident Dirk Zingler im vergangenen Monat erklärt und damit nun Wort gehalten.

Tageskarten wird der Verein auch anbieten, diese werden in Abhängigkeit vom Gegner und dem Wettbewerbsverlauf festgelegt und erst nach der Auslosung bekanntgeben. Das komplette Teilnehmerfeld der Königsklasse 2023/24 steht am 30. August fest, wenn die Rückspiele der Play-offs absolviert sind. Klar ist bislang nur, dass der 1. FC Union Berlin als Teilnehmer in Lostopf vier gelistet wird und in der Gruppenphase nicht auf die anderen deutschen Vertreter FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig treffen kann.