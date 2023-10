Der Fußball-Standort Köpenick ist in Deutschland einzigartig. Es gibt kein zweites Stadion im hiesigen Profifußball, in dem die Fans so bedingungslos hinter ihrer Mannschaft stehen. 90 Minuten feierten sie am Sonnabend, während ihre Lieblinge auf dem Rasen dem VfB Stuttgart beim 0:3 (0:1) zeitweise hoffnungslos unterlegen waren, nicht einmal in die Zweikämpfe kamen. Anfeuerungsrufe, als die Chance auf zumindest einen Punkt noch da war, aufmunternde Gesänge, als die Schwaben mit dem zweiten und dritten Tor die Partie zu ihren Gunsten entschieden hatten: Die Anhänger des 1. FC Union Berlin lassen sich niemals unterkriegen.

Einzigartig ist auch, dass ein Trainer mit seinem Team acht Pflichtspiele in Serie verlieren darf und immer noch im Amt ist. Urs Fischer heißt er, hat dem Verein zu vor einigen Jahren noch undenkbaren Erfolgen verholfen und sitzt weiter fest im Sattel. Manager Oliver Ruhnert hat daran unmittelbar nach Abpfiff keinen Zweifel gelassen. Und irgendwie ist es ja auch zu billig, dem Trainer, der von außen tatenlos zusehen muss, die Schuld daran zu geben, dass seine Abwehrspieler gedanklich oft nicht auf der Höhe sind und seine Stürmer keine Torgefahr ausstrahlen.



Wo aber ist der Ansatzpunkt für den Weg aus der Krise? Was kann Fischer noch ändern, um die Trendwende einzuläuten? Wo sind die Spieler, auf die der Schweizer jetzt noch bedingungslos vertrauen kann?

Die 0:3-Pleite gegen den Tabellenzweiten der Bundesliga hat erneut Fragen aufgeworfen, auf die niemand eine glaubhafte Antwort zu haben scheint. „Wir werden uns nicht intern zerfleischen, das bringt nichts“, sagte beispielsweise Kapitän Christopher Trimmel, während Robin Knoche, der nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder in der Startelf stand, davon sprach, dass man „in allen Bereichen zulegen“ müsse. Die Enttäuschung ist groß, die Ratlosigkeit noch größer.

Namhaft war der Kader im Sommer von Fischer und Ruhnert verstärkt worden. Vermeintlich verstärkt, denn die aktuell gezeigten Leistungen haben mit denen aus der Vorsaison nicht mehr viel gemeinsam. Im negativen Sinn. Gegen Stuttgart erspielten sich die Eisernen bis in die Schlussphase hinein keine nennenswerte Torchance. Da führte der VfB längst durch ein Kopfballtor von Serhou Guirassy mit 1:0 (16.). Der Top-Torjäger der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß musste nur kurze Zeit später verletzt ausgewechselt werden, was der Dominanz der Gäste aber keinen Abbruch tat.

1. FC Union Berlin: Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison war man Erster

Union kam immer einen Schritt zu spät, wirkte im Vergleich zum Gegner viel weniger frisch. Fischer, es ist ihm nicht übelzunehmen, verzweifelte teilweise am Spielfeldrand, wechselte zur Pause dreimal, stellte sein System auf drei Stürmer um, brachte in der Schlussphase mit Benedict Hollerbach gar einen vierten Angreifer. Es half alles nichts. Silas (81.) und der für Guirassy eingewechselte Deniz Undav (88.) besiegelten in der Schlussphase den desaströsen Nachmittag der Hausherren.

Nach dem ersten Viertel der Saison kann man nur einen erschrockenen Blick auf die Union-Zahlen werfen. Sechs Punkte sind bislang auf dem eigenen Konto verbucht, nie waren es in der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt so wenige. 17 Gegentore hat die Mannschaft kassiert, dafür brauchte es in der Vorsaison nicht acht, sondern 15 Partien. Und apropos Vorsaison: Vor einem Jahr stand die Fischer-Elf auf Rang eins in der Bundesliga, im Herbst 2023 wirkt das wie die Erinnerung an eine Zeit, die deutlich weiter zurückliegt.

Viele Anhänger hatten darauf gehofft, dass alleine die Rückkehr von Knoche und Rani Khedira Wunder bewirken würde, dem ist aber ganz offensichtlich nicht so. Letzterer wurde nach einer Stunde schon wieder ausgewechselt, nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause wird er noch eine Weile brauchen, um zur Form früherer Tage zurückzufinden. Mit diesem Problem ist er freilich nicht alleine, in allen Mannschaftsteilen laufen die Profis des 1. FC Union Berlin dieser Tage ihrem Leistungsmaximum hinterher.

Am Dienstag (21 Uhr) geht es in der Champions League gegen die SSC Neapel, vier Tage später kommt es in der Bundesliga beim SV Werder Bremen schon zu einem direkten Duell im Abstiegskampf. Urs Fischer ist Trainer und kein Magier, auch er hat begrenzte Möglichkeiten in seinem Handeln. In den vergangenen Wochen hat er schon alles versucht, es ist ihm einfach zu wünschen, dass seine Spieler auf dem Feld endlich wieder in Form kommen. Eine neunte oder gar zehnte Niederlage, man will es sich einfach nicht ausmalen, könnte zu viel sein.

Von allen Fußballgöttern in Köpenick ist Urs Fischer der größte. Er war der erfolgreichste und ist gleichzeitig der bescheidenste. Er kämpft. „Wieso sollte ich hinwerfen?“, fragte er trotzig und sagte gleichzeitig: „Ich glaube nicht, dass man unbegrenzt verlieren darf.“ Da schützt auch der Status des Fußballgottes nicht.