Auf den Gipfel geht es in der Regel langsam. Es ist anstrengend, schweißtreibend, ziemlich zäh dazu. Mancher erreicht ihn trotzdem nicht. Oder er ist kurz davor, hat sich auf dem Weg nach oben selbst überboten, ist weiterhin gut dabei, macht dann aber aus unerfindlichen Gründen schlapp. Was unter den Extrembergsteigern der Kategorie Reinhold Messner die Todeszone ist, ist beim 1. FC Union Berlin erst eine Ergebnisdelle, später eine Krise und inzwischen ein freier Fall, von dem keiner weiß, ob er am Sonnabend, 15.30 Uhr, im Heimspiel im Stadion An der Alten Försterei gegen Eintracht Frankfurt gestoppt wird.

Sechs Punkte haben die Eisernen, so wenige wie nie zuvor in ihren vier vorherigen Spielzeiten in der Bundesliga nach neun Partien. Es sind die beiden Dreier aus den ersten beiden Begegnungen, aus dem 4:1 zu Hause gegen Mainz und aus dem 4:1 bei Aufsteiger Darmstadt. Danach? Nichts, gar nichts, wirklich nichts. Kein Pünktchen in der Liga in sieben Spielen, kein Pünktchen in der Champions League zur Halbzeit der Gruppenphase, dazu das Aus im DFB-Pokal mit dem 0:1 unter der Woche in Stuttgart.

Was vorher flutschte, ist den Rot-Weißen auf unerklärliche Weise abhandengekommen. Schlimmer noch, sie überbieten sich darin, den jeweiligen Gegner zum Sieg einzuladen. Sie gehen den gegnerischen Angreifern im sprichwörtlichen wie im körperlichen Sinn nicht mehr auf den Senkel, sondern geben ihnen bei deren Sturmläufen Geleit; sie schaffen es, aus allerbesten Positionen kein Tor zu erzielen, sondern den eigenen Kasten im schlimmsten Fall, so passiert beim 0:1 bei Real Madrid und beim 2:3 gegen Sporting Braga, auch noch im allerletzten Moment zu öffnen; sie gestatten dem Gegner, so beim 0:1 gegen Neapel, mit dessen einzigem Torschuss den Siegtreffer; sie köpfen den Ball, so Robin Knoche vor einer Woche in Bremen, in den eigenen Kasten; sie kassieren, so die tragende Säule Rani Khedira, gleichfalls bei Werder ein Rot mit anschließender Sperre von drei Spielen.

Nichts stimmt mehr beim 1. FC Union Berlin. Außerdem wird die Zündschnur von Woche zu Woche kürzer. Der leichte Schubser von Sheraldo Becker in Bremen gegen einen Balljungen, weil der die Kugel nach Ansicht des Stürmers bei einem Einwurf nicht schnell genug rausgerückt hatte, zog lediglich eine Ermahnung nach sich. Nicht jedoch die Worte, die Urs Fischer beim Pokalaus in Stuttgart nach Spielschluss an den Schiedsrichter Sascha Stegemann aus Niederkassel gerichtet hatte – Rot für den Trainer. „Natürlich muss ich mich besser unter Kontrolle haben“, sagt Fischer, „aber Emotionen gehören zum Fußball. Wenn der Trainer nach einem tollen Pokalspiel Emotionen zeigt und das schon zu viel ist, dann muss ich noch lernen.“

Die Gemütsverfassung ist nicht gut, die Anspannung wächst in Köpenick

Dass die Niederlagenserie sogar einem wie dem Schweizer, der mit seinen 57 Jahren eine Bärenruhe ausstrahlt und den nicht einmal der Einsturz des heimischen Matterhorns dazu bewegen könnte, ausfallend zu werden, auf den Keks geht, ist nur allzu menschlich. Genau das aber lässt mehr als nur ahnen, wie es um die Gemütsverfassung der meisten in Köpenick gerade bestellt ist. Sie ist, wen wundert’s, nicht gut; die Anspannung ist groß.

Die Eisernen verlieren in Serie und schießen dabei nicht einmal mehr ein Tor. Elf Niederlagen sind es wettbewerbsübergreifend, achtmal in diesen Spielen haben die Köpenicker nicht getroffen. Nur in Wolfsburg (1:2), bei Borussia Dortmund (2:4) und gegen Braga (2:3) hat es im gegnerischen Kasten geklingelt. Selbst im Stadion An der Alten Försterei – die Spiele in Europas Königsklasse finden im Olympiastadion statt – ist ihnen das Gefühl eines eigenen Tores längst abhandengekommen. Nach dem Kopfball-Dreier von Kevin Behrens beim Auftaktsieg gegen Mainz und dem 4:1-Schlusspunkt von Milos Pantovic, der längst nicht mehr das Union-Trikot trägt, sondern in Belgien für KAS Eupen spielt, ist außer drei Niederlagen nichts mehr für eine positive Stimmung passiert. Und wer weiß, wie es damals ausgegangen wäre, hätte Frederik Rönnow nicht gleich zwei Elfmeter gehalten.



Am besten gewinnt man Spiele, wenn die Null steht. Hinten natürlich. Und wenn vorn mindestens ein Treffer fällt. Weil sie hinten jedoch nicht mehr dicht halten – in jedem Ligaspiel dieser Saison kassierten sie mindestens ein Gegentor – und vorn nicht mehr treffen, ist es sozusagen der Fluch der falschen Null.

Urs Fischer kriegt die Rote Karte nach Ende des DFB-Pokalspiels gegen den VfB Stuttgart. Sven Simon/imago

Ihr negativer Lauf fordert die Männer um den Kapitän Christopher Trimmel nicht nur körperlich, weil sie noch mehr als zuvor sowieso ihre letzten Körner mobilisieren müssen, es wird immer mehr eine Sache des Kopfes. Langsam, das hat nach Jahren des Erfolgs durchaus was von Demütigung, wird öffentlich an Serien tasmanischen Ausmaßes erinnert. Tasmania Berlin, 1965 durch den Zwangsabstieg von Hertha BSC aus politischen Gründen (Frontstadtbonus) und durch die Aufstockung der Bundesliga von 16 auf 18 Vereine über Nacht in die Beletage aufgerückt, hält noch heute die längste Serie von sieglosen Bundesligaspielen. 31 sind es, die erst vor drei Jahren in Gefahr geriet, als Schalke nach 30 Spielen den Schalter umzulegen vermochte.

Sowohl die Neuköllner als auch die Königsblauen bestritten während jener Zeit jedoch keine Spiele auf europäischer Bühne. Eine Dreifachbelastung war ihnen fremd. Um Punkte, auch das ist schlimm und frustrierend genug, stehen die Eisernen bei sieben Niederlagen. Die aber reichen dicke, um im Berliner Südosten für Alarmstimmung zu sorgen. Vielleicht, das ist bei der aktuellen Performance sogar wahrscheinlich, können sich auch die Unioner vom Tanz auf allen möglichen Hochzeiten alsbald verabschieden. Mit dem Pokal ist es bereits Ebbe, in Europa käme ein Überwintern in der Königsklasse nur dann infrage, wenn – das ist nur etwas für Witzbolde – Real Madrid und Neapel zurückziehen würden. Deshalb sind mehr denn je die eigentlichen Hausaufgaben zu erledigen.

Überall auf dieser Welt wäre der Trainer, selbst wenn er in der Vergangenheit noch mehr Erfolge aufzuweisen hätte als Fischer mit den Köpenickern, längst Geschichte. Nicht so beim 1. FC Union Berlin. „Der Verein hat sich deutlich geäußert,“ sagt Fischer und spürt Rückendeckung, „ich kann wirklich in Ruhe arbeiten.“ Präsident Dirk Zingler und Manager Oliver Ruhnert sollten nur standhaft bleiben. Eine Anleihe am Modell Freiburg wäre praktikabel. Dort hat so etwas schon mal funktioniert, als die Breisgauer mit Christian Streich sogar abgestiegen sind, er dort aber noch immer Trainer ist.

In grauer Vorzeit schon haben sie das auch so gehandhabt im Stadion An der Alten Försterei. Mit Ulrich Prüfke, der 1972 als 31-Jähriger Trainer geworden war, stiegen die Eisernen ein Jahr später aus der DDR-Oberliga ab – doch der Pokalheld von 1968 blieb im Amt. Erst als der sofortige Wiederaufstieg 1974 in die Binsen ging, musste auch der Trainer gehen. Noch länger hielt die Geduld einst mit Heinz Werner. Als es nach vier erfolgreichen Spielzeiten 1980 zurück in die Zweitklassigkeit ging, blieb der Coach in der Verantwortung. Nicht einmal eine verkorkste Aufstiegsrunde 1981 bedeutete das Ende, sondern erst der Aufstieg (!) wiederum zwölf Monate später. Dann übernahm wie aus dem Nichts mit Harry Nippert jemand, der eine lange Vergangenheit beim damaligen Erzrivalen BFC Dynamo hatte. Das war, das wusste man bereits damals, eine durch und durch politische Entscheidung.



Dafür ist Heinz Werner Jahrzehnte später einer, der große Stücke auf Fischer hält. Öfter schon hat der 87-Jährige, längst Ehrenmitglied in Köpenick, das Training beobachtet und sich mit dem 30 Jahre jüngeren Schweizer ausgetauscht. „Ich denke“, sagt der legendäre Coach, „dass die Unioner auch deshalb da unten wieder rauskommen, weil sie einen guten Trainer haben.“ Auch wenn die meisten Niederlagen hintereinander in der Bundesliga noch ein Stück hin sind – Greuther Fürth kassierte im Spieljahr 2021/22 zwölf in Serie, bis die Eisernen in den Ronhof kamen und dort mit 0:1 unterlagen –, sollten sie eine Kletterpartie nicht mehr auf die lange Bank schieben. Was trotz allem bleibt: Hände weg von Urs Fischer.