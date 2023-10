Nach der Länderspielpause und zwei Wochen nach dem letzten Bundesliga-Spiel in Dortmund (2:4) empfängt der 1. FC Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) den VfB Stuttgart. Die Schwaben sind bislang das Überraschungsteam der Saison, haben sechs ihrer sieben Partien gewonnen und stehen hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen auf dem zweiten Tabellenplatz.

Auf Trainer Urs Fischer und seine Mannschaft, die ihrerseits die letzten sieben Pflichtspiele am Stück verloren haben, wartet also eine Menge Arbeit und eine riesige Herausforderung. Mut macht den Eisernen aber die bisherige Bundesliga-Bilanz gegen den VfB. Von sechs direkten Duellen hat die Fischer-Elf keines verloren. Im Stadion An der Alten Försterei gab es zwei Siege und ein Remis.

Tickets für das Aufeinandertreffen beider Teams gibt es keine mehr, dafür besteht natürlich wieder die Möglichkeit, das Spiel live und in voller Länge vor dem Fernseher zu verfolgen. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2, die Vorberichte starten bereits eine Viertelstunde vor Anpfiff um 15.15 Uhr.

Zudem ist das Duell Teil der großen Bundesliga-Konferenz am Sonnabend, deren Übertragung auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga bereits um 14 Uhr beginnt. Parallel laufen hier noch die Spiele des VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 gegen RB Leipzig und SC Freiburg gegen VfL Bochum.



Wer das Spiel des 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart nicht am TV, sondern auf einem anderen Endgerät sehen möchte, kann den Streamingdienst Wow nutzen.