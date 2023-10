Die sportliche Situation beim 1. FC Union Berlin ist derzeit alles andere als gut. Sechs Niederlagen in Serie mussten die Köpenicker im September und zum Start in den Oktober hinnehmen, zuletzt den emotionalen Nackenschlag beim 2:3 gegen Sporting Braga am Dienstagabend in der Champions League, als den Eisernen eine 2:0-Führung nicht einmal zum Punktgewinn reichte.

Am Sonnabend (15.30 Uhr) bietet sich den Köpenickern die nächste Gelegenheit, den Trend wieder in die richtige Richtung zu drehen. Auf die Mannschaft von Trainer Urs Fischer wartet bei Borussia Dortmund nicht nur ein Wiedersehen mit Ex-Unioner Julian Ryerson, sondern auch eine sportlich schwere Aufgabe. Zudem sieht die Statistik alles andere als aufmunternd aus: Die Eisernen haben in ihrer Bundesligazugehörigkeit noch keinen Punkt in vier Anläufen beim aktuellen Vizemeister holen können, alle vier Spiele beim BVB verloren. In der vergangenen Saison unterlag der 1. FC Union Berlin bei der Borussia knapp mit 1:2.

Zwei Tage vor der Mitgliederversammlung am Sonntag werden 4000 Fans die Eisernen nach Dortmund begleiten und ihre Mannschaft in gewohnter Form unterstützen. All diejenigen, die nicht vor Ort im Signal-Iduna-Park dabei sind, können die Partie beim Bezahlsender Sky verfolgen. Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 läuft die Partie live und in voller Länge. Die Vorberichte beginnen 15 Minuten vor Anpfiff ab 15.15 Uhr.



Darüber hinaus ist das Spiel Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin auch Teil der diesmal insgesamt vier Spiele umfassenden Nachmittags-„Konferenz“. Die läuft auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga und liefert damit auch Szenen aus den Parallelspielen VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg, RB Leipzig gegen VfL Bochum und FC Augsburg gegen SV Darmstadt.