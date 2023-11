1. FC Union Berlin: Historiker Kowalczuk spricht sich für Urs Fischer aus

Der 1. FC Union Berlin ist in einer schwierigen Situation. Elf Pflichtspiel-Niederlagen am Stück musste der Fußballklub ertragen. Momentan ist die Diskussion entflammt, ob Urs Fischer noch der richtige Trainer sei. Der Präsident des 1. FC Union Berlin, Dirk Zingler, hat sich bislang noch nicht offiziell geäußert.

Unter den Fans werden die Diskussionen um die Trainerfrage kontrovers geführt. Die Mehrheit, so viel ist allerdings klar, stärkt Fischer den Rücken. Nun hat sich der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk bei Facebook zu Wort gemeldet. Er deutet an, dass der 1. FC Union Berlin aus seiner Sicht ein besonderer Verein sei und man auch in Krisen zusammenstehen müsse.

Sein Eintrag bei Facebook vom 1.11.2023: „Ich hatte als Kind/Jugendlicher selbst die Ehre, bei 1. FC Union Berlin eine Weile spielen und viermal die Woche trainieren zu dürfen. Ich sah schnell ein, nicht gut genug zu sein. Die Scouts überschätzten mich. Aber: Als Kind des Berliner Südosten war mir das Union-Gen quasi per Geburt gegeben. Der rasante Aufstieg unter Urs Fischer war ein Märchen. Es geht nicht ewig nach oben. Erst wenn Union abgestiegen sein sollte, dann darf und kann darüber entschieden werden, ob der Erfolgscoach ausgewechselt werden sollte. Alles andere würde Union nicht gut zu Gesicht stehen. UNVEU! Und: Urs Fischer Fußballgott!“



