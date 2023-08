1. FC Union Berlin: Kampfansage aus Walldorf! „Eklig, gegen uns zu spielen“

Mit Pokalsensationen kennen sie sich in Walldorf aus. Es ist zwar schon eine Weile her, fast sieben Jahre, aber die Erinnerung ist noch sehr präsent. In der Saison 2016/17 warf der Regionalligist FC-Astoria in der ersten Runde des Wettbewerbs den VfL Bochum mit einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung raus. In der zweiten Runde gab’s ein 1:0 gegen den SV Darmstadt 98. Der damit verbundene Sprung ins Achtelfinale ist bis heute gleichbedeutend mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Damals wie heute verantwortlich an der Seitenlinie: Matthias Born. Der 51-Jährige geht in seine zehnte Saison als Trainer der Walldorfer und ist der Architekt des Erfolgs. Mit im Vergleich zur namhaften Konkurrenz eher bescheidenen finanziellen Mitteln hält er den Verein seit Beginn seiner Amtszeit in der Regionalliga Südwest.

Jetzt wartet auf Born und seine Spieler mal wieder ein echtes Highlight. Der 1. FC Union Berlin reist am Sonntag (18 Uhr) an. In der ersten Runde des DFB-Pokals will sich der Bundesligist und Champions-League-Teilnehmer natürlich keine Blöße geben. Allerdings treffen die Köpenicker auf einen Gegner, der sich keinesfalls verstecken möchte. „Für uns spricht, dass wir eine Mannschaft sind, die an einem guten Tag – und den wird es brauchen – jeder Mannschaft wehtun kann“, erklärt Born im Rhein-Neckar Fernsehen.

Der ehemalige Spieler der TSG Hoffenheim konkretisiert seine Kampfansage: „Mit wehtun meine ich, dass es eklig ist, gegen uns zu spielen. Wir sind offensiv spielstark“, sagt Born, „und wir haben darüber hinaus Akteure, die den Unterschied ausmachen können.“



Natürlich spricht abgesehen vom Drei-Klassen-Unterschied die individuelle Qualität jedes einzelnen Spielers für die Eisernen. Der große Traum, erstmals seit dem verlorenen Endspiel gegen den FC Schalke 04 (0:2) vor 23 Jahren wieder ins große Finale im Berliner Olympiastadion einzuziehen, ist Ansporn genug, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Walldorf-Trainer Born: Union spielt immer mit einhundert Prozent

Born macht sich erst gar keine Illusionen, dass Union lediglich mit halber Kraft oder gar Arroganz im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpark antreten könnte. „Mir ist bei der Analyse leider aufgefallen, dass sie jedes Spiel mit einhundert Prozent Intensität und der gleichen Grundeinstellung bestreiten“, erklärt Born, der mit seiner Elf den Pflichtspiel-Auftakt in die neue Saison bereits hinter sich gebracht hat.

Am vergangenen Wochenende gab es im Nachbarschaftsduell gegen die U23 der TSG Hoffenheim ein 1:1. Etwas bitter, schließlich führten die Gastgeber bis weit in die Schlussphase, mussten dann aber drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch den Ausgleichstreffer hinnehmen. Ein prominenter Name steht übrigens auch im Walldorfer Kader: Turan Calhanoglu verbrachte insgesamt fünf Jahre im Nachwuchsleistungszentrum der Hoffenheimer, ehe er sich vergangenen Sommer dem FC-Astoria anschloss. Cousin Hakan stand vor zwei Monaten erst im Champions-League-Finale mit Inter Mailand.